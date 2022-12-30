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30 декабря 2022 года 19:01
С Новым годом и Рождеством!
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Николай Михальченко/ТАСС
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги! Поздравляем вас с Новым - 2023 - годом! Желаем вам и вашим близким, родным и дорогим вам людям здоровья, оптимизма, удачи в делах и успешных финансовых результатов в Новом году! Спасибо вам за то, что вы были и остаетесь с нами! А мы обещаем, что в наступающем году будем продолжать делать все, чтобы как всегда и впредь радовать вас полезными и интересными новостями! С уважением и наилучшими пожеланиями в 2023-м. "Финмаркет"
Опубликовано Финмаркет
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