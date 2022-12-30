В 3-м квартале чистый экспорт в структуре ВВП РФ вырос до 10,4%

30 декабря. FINMARKET.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российскогопо итогам 3-го квартала 2022 года составила 66,1% против 66,3% в 3-м квартале 2021 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП в 3-м квартале 2022 года.

В том числе доля расходов домохозяйств сократилась на 0,8 п.п. - до 48,9% ВВП с 48,1% ВВП, а расходов госуправления выросла до 17,6% с 26,9%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, составила 0,4% против 0,5% годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления в июле-сентябре 2021 года не изменилась и осталась на уровне 23,5%, в том числе доля валового накопления основного капитала увеличилась до 20,1% с 18,7%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 3,4% с 4,8%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) подросла до 10,4% с 10,2% в июле-сентябре 2021 года.

Объем ВВП в 3-м квартале 2022 года составил 36 трлн 828,8 млрд. рублей, снизившись на 3,7% в годовом выражении. Индекс-дефлятор ВВП за 3-й квартал 2022 г. по отношению к ценам 3-го квартала 2021 г. составил 111,7%, по отношению к ценам 2-го квартала 2022 г. - 99,0%.

"По сравнению с 3-м кварталом 2021 года при неизменном внутреннем конечном спросе расходы на конечное потребление сократились на 2,0%, валовое накопление выросло на 7,3%. Снижение конечного потребления связано с сокращением потребительских расходов домашних хозяйств на 2,9%, преимущественно в части покупки товаров. Расходы на конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, увеличилось на 0,3%", - говорится в сообщении Росстата.

Несмотря на изменения экономических условий, структура основных компонентов ВВП в 3-м квартале 2022 года относительно соответствующего квартала прошлого года не претерпела существенных изменений: повысилась доля чистого экспорта за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта, отмечает Росстат.

В структуре ВВП по источникам доходов доля чистых налогов на производство и импорт в ВВП в 3-м квартале 2022 г. относительно соответствующего квартала предыдущего года сократилась с 10,0% до 7,8% за счет налогов на продукты и импорт. Доля оплаты труда увеличилась с 39,0% до 39,7%, доля валовой прибыли возросла с 51,0% до 52,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Президент РФ Владимир Путин в середине декабря заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться ниже ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 года предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики в ноябре и декабре.