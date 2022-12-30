Что приготовили мошенники на Новый год

30 декабря. FINMARKET.RU - Банки назвали " Известиям " самые опасные схемы мошенничества, которые применяют в праздничные дни. В топе — выманивание платежных данных под угрозой уголовной ответственности, обещания выплат и компенсаций, фишинг с билетами и новогодними распродажами. В ЦБ напомнили: никому не следует называть чувствительные платежные сведения (CVC-код и пин-код), полезнее — самостоятельно перезвонить в банк. Если собеседник уговаривает перевести деньги или назвать данные немедленно, с большой долей вероятности он мошенник, подчеркнули эксперты по кибербезопасности.

Наиболее опасной схемой мошенничества, применяемой в новогодние праздники, можно считать звонок от имени якобы сотрудников правоохранительных органов. Во время него могут сообщить об угрозе уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации, заявили "Известиям" в Почта Банке.

Еще одна серьезная угроза — выманивание денег под предлогом начисления социальных выплат, компенсаций и пособий, отметили в банке.

Помимо этогомогут представляться брокерами инвестиционной компании. Клиенту обещают быстрый и хороший доход в короткие сроки.

Также популярностью у злоумышленников пользуются схемы, в которых обещают большой выигрыш, а также легенды, где мошенники представляются покупателями на платформах продаж.

Еще один риск в новогодние праздники, так же как и в отпускные сезоны, — это фишинг через подставные сайты продаж билетов (транспорт, театры, шоу), подарков и тур-пакетов, отметили в МТС Банке.

В Банке России напомнили "Известиям", что, исходя из актуальной повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан, в том числе используют в них новогоднюю тематику. Перед праздниками, как правило, возрастает количество фишинговых сайтов, маскирующихся под интернет-магазины по продаже различных товаров и услуг, подчеркнули в ЦБ.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка", — заявили в Центробанке.

В РСХБ рекомендуют: не следует по чьей-то просьбе устанавливать на устройство программы для удаленного доступа и сторонние сертификаты безопасности. Также важно следить за актуальностью операционной системы.

Злоумышленники могут использовать праздничную повестку при социальной инженерии, например, ссылаться на нерабочие дни, пытаться отговорить людей перезванивать по официальному номеру организаций, сообщил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Также они могут оказывать психологическое давление, если узнают, что человек в отъезде.