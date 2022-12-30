Размер каких соцвыплат изменится в 2023 году

30 декабря. FINMARKET.RU - С начала 2023 года в России изменится размер некоторых социальных выплат. " Российская газета " рассказывает, какие категории населения могу рассчитывать на индексацию пособий.

С 1 января произойдет традиционная индексация пенсий неработающим пенсионерам - они вырастут на 4,8%. Средняя прибавка составит одну тысячу рублей. Если на начало 2022 года средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, то в декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, средний размер страховых пенсий достиг 20 864 рублей, а в январе 2023 года ее средний размер составит 21 864 рубля.

Прожиточный минимум с нового года вырастет на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - на 6,3%. В среднем по стране прожиточный минимум на душу населения достигнет 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля. МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля.

По больничному листу можно будет получить больше денег. Повышается и максимальный размер выплаты по больничному листу. Максимальная сумма для сотрудников с восьмилетним стажем по трудовому договору составит 2736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.

C 1 января вступает в силу и закон о едином пособии на детей и беременных женщин. Новая мера поддержки объединила ранее действовавшие выплаты для семей с низкими доходами. Введение единого пособия позволит оформлять выплаты на всех детей в семье по одному заявлению, поданному через портал госуслуг или в отделениях Социального фонда России.

С появлением единого пособия у семей появилась возможность получить поддержку от государства с момента ожидания ребенка до достижения им 17-летнего возраста вне зависимости от очередности рождения, региона проживания семьи.

В среднем по стране максимальный размер единого пособия составит 14 тысяч рублей. Увеличится размер выплат для нуждающихся беременных женщин - до 15,7 тысячи рублей.

В 2023 году сохранится действующий принцип выплаты пособия по безработице. Первые три месяца безработный получает 75% среднего заработка на последнем месте работы, но не более 12 792 рублей. Последующие три месяца - 60% дохода, но не более 5000 рублей. Минимальная величина пособия - 1500 рублей.

Ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из средств материнского капитала можно будет оформить на любого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Ранее направить средства материнского капитала на ежемесячные выплаты могли только родители вторых детей.

Размер такой выплаты составит один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.

В 2023 году дети из многодетных семей получат возможность бесплатно заниматься физкультурой. А до 200 тысяч школьников смогут отправиться в бесплатные путешествия. Это станет возможным в рамках расширения программы госзаказа на оказание государственных и муниципальных услуг в соцсфере.

В 2023 году рассматривается возможность участия в проекте бесплатных путешествий 200 тысяч школьников и 29 регионов: например, Карелия, Алтайский, Камчатский, Хабаровский края, Костромская, Оренбургская, Псковская, Саратовская области, Санкт-Петербург.гу рассчитывать на индексацию пособий.