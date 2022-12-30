В 2022 году выдано более 21 тыс. патентов

30 декабря. FINMARKET.RU - В уходящем году в России выдано более 21 тыс. патентов, это даже больше, чем в прошлом году, прирост составил примерно 2%, рассказал "Коммерсанту" глава Роспатента Юрий Зубов.

По его словам, Россия сегодня входит в десятку мировых лидеров по объему подаваемых заявок на изобретения, но все же в плане их количества достаточно существенно отстает от других стран, занимающих верхние строчки рейтинга.

Зубов сообщил, что в связи с военной операцией на Украине заявители из иностранных государств стали подавать меньше заявок. "Вместе с тем количество заявок от российских заявителей остается в тех же пределах, что и в 2021 году, в некоторых областях даже фиксируется небольшое увеличение. Так, за 11 месяцев нынешнего года было подано более 23 тыс. заявок на изобретения, практически 70% из них получено от российских заявителей", - сказал Зубов, отметив, что "при снижении числа новых заявок от иностранных заявителей почти все они поддерживают в силе действие полученных ранее патентов".

Глава Роспатента также сообщил, что вопросы качества заявок и выдаваемых патентов сильно взаимоувязаны. "Мы видим тренд, что компании подают заявку на изобретение с уже неким пониманием, что разработка будет в дальнейшем коммерциализована", - сказал он.

Как считает Зубов, компетенции в вопросах интеллектуальной собственности небходимо развивать в российских университетах. И Роспатент активно работает с Минобразования и Минэкономразвития над созданием центров трансфера технологий в российских университетах.

Отвечая на вопрос, возможно ли "перепатентовывать" технологии зарубежных компаний, Зубов отметил, что мировая система интеллектуальной собственности - одна из самых стабильных правовых систем, и Россия сегодня - ее полноправный участник. "Мы продолжаем активную работу на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности, высказываемся против введения односторонних нелегитимных мер и отстаиваем интересы российских граждан и предприятий на мировой арене", - заявил.глава Роспатента.

Как подчеркнул Зубов, вни один патент не является какой-то профанацией, он выдается, если изобретение обладает мировой новизной, технологическим уровнем. По его словам, то, что делается учеными сегодня и на что выдаются,- это абсолютно точно разработки мирового уровня, имеющие мировую новизну.