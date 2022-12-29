Для каждого региона зафиксируют цену капремонта

29 декабря. FINMARKET.RU - В России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает. Власти создадут единую техническую и ценовую политику для региональных операторов капремонта жилых домов. Вопрос проработает Минстрой к 2024 году, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года пишут "Известия"

Сейчас отсутствуют единые правила и требования к капремонту, поэтому средства граждан иногда используются нецелевым образом, а качество услуг страдает, отметил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Также власти планируют уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

В Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) сказали, что инициатива направлена на повышение качества и унификации ремонтных работ, урегулирование разных спорных ситуаций. Для этого нужно установить единые требования к определению самих работ и особенностям их выполнения, определить их предельную стоимость, отметили в ассоциации. Это важный шаг в развитии системы капремонта, подчеркнули в АРОКР.