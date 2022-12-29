Резких скачков цен на авиабилеты в 2023 году не будет

В авиаотрасли сложились условия для повышения стоимости перелетов, но резких скачков цен в 2023 году не будет, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты. Так они прокомментировали заявление главы авиакомпании "Аэрофлот" о подорожании авиабилетов. "В 2023 году рост цен на авиабилеты все-таки будет, хотя бы на уровень инфляции", - заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в интервью РБК.

"Предсказываемый рост цен эксперты считают весьма вероятным. "В пределах инфляции рост цен практически неизбежен. Но это некритично.не удвоятся" - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его словам, на цены влияет соотношение спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, то цены неминуемо растут. На зарубежных линиях факторов, которые серьезно повлияют на доступность таких полетов, пока не видно. За 2022 год увеличилось количество самолетов, летающих за границу. Можно предположить, что на международных линиях ключевым фактором, влияющим на цены, будет соотношение рубля и валюты. Чем крепче рубль - тем выгоднее поездка, говорит эксперт.

На внутренних линиях российским авиакомпаниям помогает субсидирование перевозок. "К самому серьезному повышению цен приведет разрушение конкурентной среды. Если бы авиакомпании не справились с санкционными вызовами и не смогли бы поддержать летную годность самолетов, то мы бы столкнулись с большим дефицитом предложения и цены бы резко возросли. Но этого не произошло. Летная годность решается применительно к магистральным самолетам. Поэтому пока с полной уверенностью можно сказать, что авиакомпании справляются с поддержанием летной годности парка. Это и позволяет избежать повышения роста цен", - указывает Пантелеев.

Таким образом, по мнению экспертов, рост цен в следующем году неизбежен. В значительной мере его абсолютные величины будут зависеть от объемов государственной поддержки и открытия новых аэропортов на юге и юго-западе России. Кстати, как недавно заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, аэропорт Ставрополя расширят в 2023 году.