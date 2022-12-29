Рынок МФО покажет по итогам года рост

29 декабря. FINMARKET.RU - Микрофинансовые компании завершают очередной кризисный год с высокими показателями по чистой прибыли и выданным займам. Для многих компаний они оказались выше и показателей 2021 года, и первоначальных прогнозов на 2022 год. В следующем году участники рынка ждут консолидации сегмента вокруг крупнейших игроков, которые смогут сохранить рентабельность в условиях регуляторных ограничений. Эксперты считают, что рост рынка ограничит в основном сокращение спроса на займы.

Результаты микрофинансовых компаний по итогам 2022 года будут заметно выше, чем в 2021 году, и лучше, чем прогнозы на 2022 год, показал опрос "Коммерсанта" крупнейших

Рынок МФО показал значительный рост уже по итогам третьего квартала. По данным Банка России, по итогам третьего квартала портфель микрозаймов достиг 364 млрд руб., что на 5% выше показателя предыдущего квартала и на 19% выше аналогичного периода прошлого года. Чистаямикрофинансовых компаний (МФК) выросла до 13,2 млрд руб., на 18% превысив показатель девяти месяцев прошлого года. Чистая прибыль микрокредитных компаний (МКК) также превысила 13 млрд руб., что почти на 40% выше аналогичного периода прошлого года.