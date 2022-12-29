Что ждет россиян с 1 января

29 декабря. FINMARKET.RU - C начала года россиян ждет сразу несколько крупных изменений: цифровая денежная реформа, повышение прожиточного минимума и введение единого налогового платежа. Об этих и других нововведениях января пишут "Известия"

В начале года в России будет установлен новый прожиточный минимум. Он увеличится на 3,3% и в среднем по стране составит 14?375 рублей на душу населения (сейчас - 13 919 рублей). Для трудоспособных граждан - 15?669 рублей, для пенсионеров - 12?363 рубля, для детей - 13?944 рубля.

Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда - с января 2023 года федеральный МРОТ станет равен 16 242 рублям (сейчас - 15?279 рублей). Показатель проиндексируют на 6,3%, благодаря чему вырастет и заработная плата работников бюджетной сферы.

Величина минимальной зарплаты может варьироваться в зависимости от региона, но не должна быть ниже федерального показателя.

Социальный налоговый вычет за взносы в НПФ могут отменить

В 2023 году начнет работу Фонд пенсионного и социального страхования РФ, созданный в результате слияния Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Последний был закрыт из-за высоких расходов на содержание структуры и необходимости цифровизации данных.

Новая организация СФР возьмет на себя функции по работе с пенсионерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий. Объединение повлечет введение единого тарифа страховых взносов, установление единого круга застрахованных лиц и единой предельной и облагаемой базы по страховым взносам.

В перечень застрахованных лиц по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию войдут новые категории сотрудников. Так, за временно пребывающих на территории России иностранцев придется платить взносы на ОМС, а сотрудники, оформленные по договору ГПХ, будут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.

С 1 января будет введено единое пособие на детей в возрасте до 17 лет. Получить его смогут малоимущие семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. Данное пособие заменит существующие ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет, ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Физические и юридические лица в России с января будут оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом (ЕПН). Налоговая инспекция сама будет распределять поступившие денежные средства в счет исполнения налоговой обязанности. ЕНП станет единственным способом уплаты всех налогов, платеж нужно будет вносить на единый налоговый счет не позднее крайнего срока уплаты того или иного взноса. Деньги на счете будут накапливаться.

Изменятся сроки выплаты отпускных - в наступающем году работодатель должен начислить денежные средства сотруднику за два дня до отпуска или даже после завершения отпуска. На данный момент отпускные выплачиваются как минимум за три рабочих дня до начала отпуска.

Изменения затронут ситуации, когда сотрудник подает заявление на отпуск за три дня и меньше до его начала. Если работник получает зарплату через кассу, то отпускные ему выдадут после выхода из отпуска. В случае если зарплата приходит на банковскую карту, полагающуюся выплату должны перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск. Такиепозволят работодателю согласовывать отпуск по инициативе сотрудника в срочном порядке.

Для данного документа вводится новая форма и вкладыши. Так, бланки трудовых книжек покроют новой полиграфической продукцией уровня защиты В. Разделы со сведениями о работе расширятся: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот листов с информацией о награждениях станет меньше: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно.

С 1 января россияне получат возможность использовать цифровые деньги для оплаты своих счетов благодаря введению цифрового рубля. Еще на этапе тестирования некоторые российские банки отметили, что нововведение позволит улучшить жизнь граждан и будет способствовать стабильности экономики.

Помимо этого, в самом начале года вступает в силу форма отчетности об операциях по отчуждению цифровых финансовых активов. Информацию о таких операциях операторы систем, в которых были выпущены цифровые активы или права, обязаны будут представлять в ИФНС. При этом будут предоставлять данные не только о собственнике, но и о каждом пользователе, который так или иначе принимал участие в операции по отчуждению.