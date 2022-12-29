Снижение ВВП РФ в ноябре замедлилось до 4,0% - Минэкономразвития

29 декабря. FINMARKET.RU - Снижение ВВП РФ в ноябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,0% в годовом сравнении после падения на 4,5% в октябре (оценка уточнена с 4,4%), на 4,4% в сентябре, на 2,8% в августе, на 3,8% в июле, на 5,1% в июне, на 3,9% в мае, на 3,3% в апреле, роста на 1,5% в марте, на 4,0% в феврале и на 5,9% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Снижение ВВП РФ за январь-ноябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,1%.

К октябрю экономика, по оценке министерства, выросла в ноябре с исключением сезонности на 0,2%, как и месяцем ранее.

Промпроизводство в ноябре снизилось в годовом выражении на 1,8% после падения на 2,6% в октябре, за 11 месяцев снизилось на 0,1%.

Объем работ в строительстве в ноябре продолжил рост: 8,7% г/г после 9,6% г/г в октябре (за 11 месяцев 2022 г. - рост на 6,1% г/г).

В сельском хозяйстве рост замедлился до 1,6% г/г в ноябре после 4,2% г/г в октябре "на фоне эффекта высокой базы 2021 г. из-за сдвига "вправо" уборочной кампании (за 11 месяцев 2022 г. рост составил 4,7% г/г)".

В ноябре замедлилось снижение грузооборота транспорта (снижение на 5,7% г/г после спада на 6,7% г/г в октябре, за 11 месяцев 2022 г. снижение на 2,4% г/г) "на фоне улучшения динамики в трубопроводном транспорте (спад на 9,6% г/г после падения на 11,0% г/г в октябре) и в железнодорожном транспорте (снижение на 2,1% г/г после спада на 3,4% г/г)".

"Потребительский спрос в ноябре продемонстрировал улучшение динамики, но сохранил отставание от прошлого года. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения был на 4,8% г/г ниже уровня прошлого года (ниже на 6,7% г/г месяцем ранее). Основное улучшение - за счёт ускоренного роста оборота общественного питания: 15,2% г/г после роста на 8,3% г/г месяцем ранее. Объем платных услуг населению в ноябре увеличился на 2,0% г/г после роста на 1,5% г/г в октябре. Снижение оборота розничной торговли замедлилось до 7,9% г/г после падения на 10,0% г/г в октябре", - говорится в обзоре министерства.

Экономическая активность в РФ постепенно восстанавливается, ВВП с исключением сезонности в ноябре вырос третий месяц подряд, в 2023 году ожидается сохранение тренда на восстановление, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"Видим постепенное восстановление экономической активности. В годовом выражении спад в ноябре сократился, а с исключением сезонного фактора 3 месяц подряд наблюдаем рост экономики. Поддержку экономике оказывают сельское хозяйство и строительство. Кроме того, фиксируем улучшение ситуации в торговле и транспортно-логистическом комплексе", - приводится в сообщении Минэкономразвития ее комментарий.

"В 2023 году ожидаем сохранения тренда на восстановление экономики, в том числе за счет продолжающейся структурной перестройки", - заявила Крючкова.

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться меньше ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 годы предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики показателя в ноябре и декабре.