- - производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло 16,5%;
- - производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 15,9%;
- - производство одежды - на 8,7%.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 декабря 2022 года 19:00
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%, после падения на 2,6% в октябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,7%. В январе-ноябре промпроизводство уменьшилось на 0,1%
28 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,8% по сравнению с ноябрем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре 2022 года снижение показателя составляло 2,6%, в сентябре - 3,1%, в августе - 0,1%, в июле - 0,5%, в июне и мае - 2,4%. По сравнению с октябрем текущего года промпроизводство в ноябре выросло на 1,6%. В январе-ноябре промпроизводство сократилось на 0,1%. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с октябрем на 0,7% после такого же роста месяцем ранее. Данные по промышленности в ноябре 2022 года оказались сильнее прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предусматривал снижение промпроизводства на 2,7% в годовом выражении. По итогам 2022 года эксперты прогнозируют снижение промышленности на 0,7% (месяц назад консенсус предполагал спад на 1,4%), в 2023 году продолжение снижения на 2,1% (на 1,6% по опросу месяц назад). Спад промпроизводства в РФ в 2022 году ожидается на уровне 1,8%, в 2023 г. - снижение на 1,3%, говорится в прогнозе Минэкономразвития, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. Рост промпроизводства в РФ прогнозируется начиная с 2024 года - на 2,2%, в 2025 году - на 2,3%. В ноябре 2022 года рост объемов производства в сравнении с ноябрем 2021 года показал только энергетический сектор - на 1,5%, что связано с разницей температурных уровней в 2021 и 2022 годах, отмечает Росстат. В ноябре 2021 года средняя температура воздуха в центральной части России превышала норму на 2-3 градуса Цельсия, а в Якутии и на Дальнем Востоке - на 5-8 градусов Цельсия. В ноябре же 2022 года в Уральском ФО и частично на севере Дальнего Востока температура была ниже нормы. Генерация электроэнергии выросла по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,8%, выработка пара и горячей воды - на1,7%. Добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,2%, обрабатывающие отрасли снизили объемы производства на 1,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 10,7%. В сырьевом секторе объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,1%, добыча угля - на 0,9%, добыча металлических руд - на 6,5%. Среди обрабатывающих производств в наибольшей степени снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 52,5% к ноябрю 2021 года. Одновременно на 16,5% к ноябрю 2021 года выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, а на 15,9% - производство готовых металлических изделий (не считая машин и оборудования). По сравнению с октябрем 2022 года положительную динамику показали обрабатывающие производства и энергетический сектор. Объемы выпуска в обработке выросли на 2,0%, в электро- и теплоэнергетике - на 14,2%. Высокие темпы роста в энергетике связаны с отопительным сезоном (генерация электроэнергии выросла по сравнению с октябрем 2022 года на 6,4%, а производство пара и горячей воды - на 33,8%). Отрасли, продемонстрировавшие в ноябре максимальный рост в годовом сравнении:
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Росстат, промпроизводство
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.