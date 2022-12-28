Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%, после падения на 2,6% в октябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,7%. В январе-ноябре промпроизводство уменьшилось на 0,1%

28 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,8% по сравнению с ноябрем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре 2022 года снижение показателя составляло 2,6%, в сентябре - 3,1%, в августе - 0,1%, в июле - 0,5%, в июне и мае - 2,4%.

По сравнению с октябрем текущего годав ноябре выросло на 1,6%.

В январе-ноябре промпроизводство сократилось на 0,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с октябрем на 0,7% после такого же роста месяцем ранее.

Данные по промышленности в ноябре 2022 года оказались сильнее прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предусматривал снижение промпроизводства на 2,7% в годовом выражении.

По итогам 2022 года эксперты прогнозируют снижение промышленности на 0,7% (месяц назад консенсус предполагал спад на 1,4%), в 2023 году продолжение снижения на 2,1% (на 1,6% по опросу месяц назад).

Спад промпроизводства в РФ в 2022 году ожидается на уровне 1,8%, в 2023 г. - снижение на 1,3%, говорится в прогнозе Минэкономразвития, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.

Рост промпроизводства в РФ прогнозируется начиная с 2024 года - на 2,2%, в 2025 году - на 2,3%.

В ноябре 2022 года рост объемов производства в сравнении с ноябрем 2021 года показал только энергетический сектор - на 1,5%, что связано с разницей температурных уровней в 2021 и 2022 годах, отмечает. В ноябре 2021 года средняя температура воздуха в центральной части России превышала норму на 2-3 градуса Цельсия, а в Якутии и на Дальнем Востоке - на 5-8 градусов Цельсия. В ноябре же 2022 года в Уральском ФО и частично на севере Дальнего Востока температура была ниже нормы. Генерация электроэнергии выросла по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,8%, выработка пара и горячей воды - на1,7%.

Добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,2%, обрабатывающие отрасли снизили объемы производства на 1,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 10,7%.

В сырьевом секторе объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,1%, добыча угля - на 0,9%, добыча металлических руд - на 6,5%.

Среди обрабатывающих производств в наибольшей степени снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 52,5% к ноябрю 2021 года. Одновременно на 16,5% к ноябрю 2021 года выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, а на 15,9% - производство готовых металлических изделий (не считая машин и оборудования).

По сравнению с октябрем 2022 года положительную динамику показали обрабатывающие производства и энергетический сектор. Объемы выпуска в обработке выросли на 2,0%, в электро- и теплоэнергетике - на 14,2%. Высокие темпы роста в энергетике связаны с отопительным сезоном (генерация электроэнергии выросла по сравнению с октябрем 2022 года на 6,4%, а производство пара и горячей воды - на 33,8%).

- производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло 16,5%;

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 15,9%;

- производство одежды - на 8,7%.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - упало на 52,5%;

- обработка древесины - снизилась на 21,4%;

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - сократилось на 14,8%;

- производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий продемонстрировало снижение на 9,5%;

- ремонт и монтаж машин и оборудования - сократился на 9,2%;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции - уменьшилось на 8,6%;

- производство текстильных изделий - на 8,6%;

- добыча металлических руд понизилась на 6,5%;

- химиндустрия - на 5,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 1,2%;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - на 5,3%;

Выпуск продуктов питания в ноябре 2022 года вырос на 1,0% по сравнению с ноябрем 2021 года, но снизился на 1,7% по сравнению с октябрем 2022 года. В целом за одиннадцать месяцев 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 0,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, говорится в сообщении Росстата.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в ноябре 2022 года составило 769,7 тыс. т, увеличившись по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,3%, но сократившись по сравнению с октябрем 2022 года на 6,6%. За одиннадцать месяцев 2022 года произведено 8,0 млн т муки, что на 5,9% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года.

Выросло производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, при этом снизилось производство сахара, шоколада и кондитерских изделий.

В ноябре 2022 года произведено 465,6 тыс. т молока, что меньше, чем в ноябре 2021 года и в октябре 2022 года, на 2,3% и 5,0% соответственно. За одиннадцать месяцев 2022 года производство молока выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,2 млн т.

Сливочного масла произведено 23,7 тыс. т, что больше, чем в ноябре 2021 года, на 6,4%, но меньше, чем в октябре 2022 года, на 11,1%. За одиннадцать месяцев 2022 года производство сливочного масла выросло по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 11,2%, составив 287,8 тыс. т.

Сыров изготовлено 59,2 тыс. т, что больше, чем в ноябре 2021 года и в октябре 2022 года, на 9,2% и на 2,4% соответственно. За одиннадцать месяцев 2022 года производство сыров выросло по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 3,4%, составив 608,1 тыс. т.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в ноябре 2022 года произведено 298,2 тыс. т, что больше, чем в ноябре 2021 года и в октябре 2022 года, на 6,1% и на 3,1% соответственно. Производство за одиннадцать месяцев 2022 года выросло по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 7,0%, составив 3,05 млн т.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 268,9 тыс. т, что на 7,4% больше, чем в ноябре 2021 года, и на 2,8% больше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев 2022 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8,1%, составив 2,8 млн т.

Охлажденного мяса птицы произведено 290,5 тыс. т, что больше, чем в ноябре 2021 года и в октябре 2022 года, на 5,2% и на 1,3% соответственно. За одиннадцать месяцев 2022 года производство охлажденного мяса птицы увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 0,4%, составив 3,1 млн т.

Рыбного филе свежего или охлажденного в ноябре 2022 года произведено 381,1 т, что на 7,5% больше, чем в ноябре 2021 года, но 1,2% меньше, чем в октябре 2022 года. Рост производства рыбного филе за одиннадцать месяцев 2022 года по сравнению с январем-ноябрем 2021 года составил 22,1%.

Филе рыбного мороженого произведено 15,96 тыс. т, что ниже показателя ноября 2021 года, на 23,8%, но выше показателя октября 2022 года, на 19,4%. За одиннадцать месяцев 2022 года производство мороженого рыбного филе выросло по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 14,5%.

Мороженой рыбы произведено 246,6 тыс. т. Это на 0,3% больше, чем в ноябре 2021 года и на 0,9% больше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев 2022 года мороженой рыбы произведено 2,6 млн т, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным Росалкогольрегулирования, в ноябре 2022 года производство водки сократилось на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 8,5 млн декалитров. Производство игристых вин и шампанских в ноябре 2022 года выросло по сравнению с ноябрем 2021 года на 19,5% до 2,4 млн декалитров, вин - на 28% до 3,2 млн декалитров.