Отечественной 4G-связью в 2030 году смогут воспользоваться 100 млн человек

28 декабря. FINMARKET.RU - Правительство рассчитало темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. По плану уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. - тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. - 10 млн человек, а в 2030 г. - 100 млн человек. Эти показатели включены в дорожную карту "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ и источники.

Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 г. будут 300 000 человек, в 2025 г. - 700 000 человек, в 2026 г. - 1,5 млн человек, в 2027 г. - 5 млн человек, в 2030 г. - 50 млн человек, говорится в дорожной карте. В 2023 г. сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты в одном городе-миллионнике, в 2024 г. - в трех, в 2025 г. - в семи, в 2026 г. - в 15, в 2027-2030 гг. - в 16 (по данным Росстата, на конец декабря 2022 г. в России 15 миллионников - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь).

Сейчас созданием базовых станций в России занимается несколько компаний. В частности, разработку базовых станций 4G и 5G ведет "Спектр" "Ростеха", станций 4G и 5G на базе Open RAN - "Сколтех", писали в декабре "Ведомости". Созданием базовых станций 2G, 4G и 5G также занимается входящий в "ИКС холдинг" вендор Yadro ("КНС групп"), ядром сети - НТЦ "Протей", следует из дорожной карты. О совместной разработке станций 2G/4G для малых населенных пунктов и корпораций также договорились компании НТР и "Булат", говорится в документе.