Что ждет экономику России в 2023 году

28 декабря. FINMARKET.RU - В сентябре власти утвердилина 2022 и 2023-2025 года, но уже сейчас понятно, что часть его условий придется пересматривать. Давать оценки при столь высоком уровне неопределенности затруднительно, но как бизнесу, так и властям надо знать, на что ориентироваться.

"Ведомости" оценили , какие сценарии ждут экономику и подготовили консенсус-прогноз на 2023 год по основным макроэкономическим показателям - ВВП, инфляции, курсу рубля, цене нефти и инвестициям.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в следующем году падение ВВП составит 2,2%. Относительно спада экономики в 2023 году ожидания аналитиков имеют достаточно большой разброс - от 0,7 до 5%. Некоторые аналитика представили также кризисный сценарий - в случае реализации дополнительных угроз, связанных с курсом, конъюнктурой на рынке нефти и замедлением глобальной экономики падение ВВП России может составить до 5,7%.

Средний курс национальной валюты составит 70,2 рубля за доллар, следует из консенсус-прогноза. Диапазон оценок - от 66 до 73,5 рубля, при этом аналитики ожидают, что в течение года волатильность может быть высокой.

Консенсус-прогноз аналитиков по цене на нефть марки Brent составляет $83,6 за баррель, Urals - $67,6 за баррель. Таким образом, средний дисконт на российскую нефть может составить в следующем году до 20%, что аналогично историческому уровню.

Относительно динамики инвестиций в основной капитал в 2023 году оценки экспертов значительно расходятся - от спада на 1% до роста на 10%, пишут "Ведомости".