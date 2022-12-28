Подержанные автомобили за год подорожали более чем на треть

28 декабря. FINMARKET.RU -с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть — половина этого удорожания пришлась на весну, когда приостановились поставки и выпуск новых машин в РФ, пишет "Коммерсант"

В 2022 году автомобили с пробегом подорожали на 37%, следует из данных "Автостата"». По их оценке, в декабре средняя цена такого автомобиля достигла 1,33 млн руб. Схожие подсчеты приводит "Авто.ру", говоря о росте средней стоимости б/у автомобилей на 35%, до 1,4 млн руб. По данным "Дрома", по сравнению с началом года б/у машины прибавили в цене около 30%, и средняя цена достигла 1,3 млн руб. По сравнению с ноябрем в декабре цены выросли на 5,7%.

Основной рост стоимости произошел еще весной — на фоне приостановки официальных поставок машин на рынок РФ и выпуска в стране. Так, уже к маю, исходя из данных агентства, цены были на 19,8% выше, чем в конце 2021 года, а в сентябре — на 28%.

Активнее всего (на 39%) в 2022 году дорожали автомобили возрастом до трех лет.