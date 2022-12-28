Российские банки вводят кешбэк за покупки по СБП

28 декабря. FINMARKET.RU - Российскиевводятза покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП), выяснили "Известия" . Условия зависят от банка и от партнеров и варьируются в диапазоне от 1 до 10%.

Кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-банк, сообщил "Известиям" его представитель. Он уточнил: например, к акции уже присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.

Систему вознаграждений в СБП в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023-го) также запустил банк "Синара". В кредитной организации подчеркнули, что потребители получат 1,5% от суммы покупки рублями на счет.

С начала 2023 года полноценную программу вознаграждения за платежи по QR-кодам запустит МКБ, рассказали в банке.

Различные варианты стимулирования своих клиентов по таким покупкам прорабатывают и в ВТБ. Банк видит большой потенциал развития в этом сегменте, считая его альтернативой ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона, отметили в организации. Там указали на рост ежемесячного количества пользователей в шесть раз с начала года, а объем операций в онлайн-каналах - впятеро. Он достиг 5% от всех платежей.

Аналогичную возможность рассматривают также в "Открытии" и ожидают роста доли операций в 2023-м в два-три раза с нынешних 3%.

Не планируют выплачивать кешбэк за покупки через СБП в Газпромбанке и Новикомбанке. Вознаграждения за такие переводы и платежи не начисляют также в Почта Банке. При этом там видят, что россияне в 20 раз чаще стали оплачивать товары и услуги таким способом в январе-ноябре этого года. Сервис оплаты по QR-коду популярен в небольших повседневных покупках продуктов, товаров для дома, одежды.