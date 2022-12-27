Силуанов разъясняет: почему вырос дефицит бюджета-2022

27 декабря. FINMARKET.RU - Рост дефицита федерального бюджета в 2022 году с 0,9% ВВП до 2% ВВП произошел из-за дополнительных расходов, включая, социальные, а также переноса части дополнительных расходов с 2023 года на текущий год, пояснил министр финансовАнтон Силуанов.

"Расходы были 29 трлн рублей,0,9% ВВП, сейчас ожидаем, что будут около 30 трлн рублей с лишним. (...) После начала спецоперации изменились макроусловия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленький объем ресурсов", - сказал он на итоговом брифинге.

Министр напомнил, что на ближайшую трехлетку заложено снижение дефицита бюджета с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 году. Для выполнения этого плана в условиях возросших расходов было решено часть расходов следующего года профинансировать в текущем, так как для этого сейчас есть возможность.

Дефицит бюджета 2023 года изначально был запланирован в размере 2% ВВП, однако целый ряд расходов возник уже в ходе бюджетного процесса, когда проектнаходился в парламенте. "Поэтому мы не могли учесть все траты следующего года в бюджете, и чтобы нам не рушить бюджетный процесс, мы приняли решение эти допрасходы профинансировать в этом году. Этот год позволяет нам это сделать", - пояснил министр.

"Мы хотим соблюсти этот тренд (снижения уровня дефицита в ближайшие годы), уложиться в него, несмотря на все дополнительные расходы, которые возникли в текущем году, в том числе, и за счет социальных расходов. Мы видим возможность текущего года ряд расходов следующего года провести. Поэтому, чтобы ослабить давление на следующий год и иметь возможность задействовать возможности текущего года, мы в текущем году приняли решение о предельном размере дефицита бюджета 2% ВВП, в следующем году 2% ВВП, а потом уже тренд на снижение. Мы рассматриваем этот год (2022) в совокупности с объемом расходов и обязательств следующего года, маневрируем расходами, чтобы сбалансировать эту двухлетку - текущий год и следующий. Поэтому использование дополнительных расходов в 2022 году, которые, во многом, облегчают 2023 год, также явилось основанием для того, что мы увеличили бюджетные траты, дефицит с 0,9% до 2% ВВП", - сказал Силуанов.

На поддержку семей с детьми в 2022 году, по словам министра, направлено 1,062 трлн рублей. Дополнительные расходы, связанные с индексацией МРОТ на 10%, составили 5,6 млрд рублей, страховых пенсий - 371 млрд рублей, пенсий по государственному пенсионному обеспечению - 32,4 млрд рублей.

Все принимаемые по переносу расходов решения обсуждались с Банком России, отметил он. "ЦБ принимал участие во всех наших диспутах, дискуссиях. ЦБ, естественно, закладывал в свою политику те бюджетные решения, которые принимаются по этому и по следующему году", - сказал министр.

Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году составит, по словам Силуанова, порядка 2 трлн рублей.

"В этом году где-то чуть больше 2 трлн рублей (траты из ФНБ). Это меньше, чем изначально - мы компенсировали эти ресурсы новыми заимствованиями. У нас была дилемма - ФНБ тратить, или то и другое, или больше упор на заимствования. Приняли решение идти на рынок и занимать, ФНБ максимально сохранять на инвестиции и как резерв", - сказал Силуанов.

В 2022 году была предусмотрена возможность направить из ФНБ на финансирование дефицита 3,194 трлн рублей.

По данным на конец ноября, средства фонда были дважды использованы на финансирование дефицита - в октябре на сумму 259,736 млрд рублей и в ноябре на 300 млрд рублей. Ранее вышло распоряжение премьер-министра, позволяющее Минфину до конца года использовать 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета.

Средства ФНБ в текущем году, по словам министра, в частности пойдут на компенсацию фондам выпадающих страховых взносов. "В следующем году эти отсрочки, когда будут возвращаться, пополнят средства ФНБ", - пояснил он.

Ранее министр сообщал, что в результате отсрочек платежей страховых взносов в текущем году в распоряжении бизнеса осталось 772 млрд рублей.

Риски исполнения бюджета в 2023 году с большим дефицитом, чем это запланировано сейчас, существуют, полагает Силуанов. "Мы расходы определили на следующий год. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить их ресурсами. Возможен ли больший дефицит бюджета? Возможен, если доходы будут ниже запланированного", - сказал он, отметив при этом, что есть некий запас для финансирования расходов в размере 970 млрд рублей. "Это та часть, которая предусмотрена к зачислению в ФНБ, по сути тоже наши дополнительные источники", - пояснил министр.

В целом он отметил, что для исполнения доходов в следующем году есть ценовые и ограничительные риски. "Если мы не будем продавать в одни страны (нефть в условиях установления рядом стран ценового порога), будем в другие страны, снизит ли это объем добычи и экспорта энергоресурсов из России? Об этом много говорилось, что это возможно. Вопрос, пополнится ли наш нефтегазовый бюджет теми объемами, которые мы предусмотрели, или нет. Если будет все как запланировано - соотношения курсовые, ценовые, то мы будем отправлять в ФНБ. Если не будет, то будем обратные процессы реализовывать. Или возможно осуществление так же, как и в текущем году, заимствований на рынке", - сказал он.

"Мы видим внешние риски, они сохраняются, они могут быть. Хотя не могу сказать, что мы оптимистично запланировали прогноз и, соответственно, параметры бюджета. Нефть $70, курс 68 рублей, газ - $700 за тыс. куб. Мы видим, что может быть даже будут лучше прогнозы по фонду оплаты труда и страховым взносам. Прибыль будет зависеть от многих факторов - от ограничительных и курсовых. В первую очередь, это все наши металлурги, угольщики, все, кто на экспорт работают, сырьевики, удобренщики", - отметил он.

По мнению Силуанова, траты следующего года определены "достаточно реалистично".

"Никто не знает, как будут развиваться события. (...) Бюджет составлен с учетом всех обязательств, которые на сегодняшний момент рассчитаны. На сегодняшний момент, исходя из ныне существующих реалий и возможностей наших учреждений, экономики и так далее, все рассчитано и учтено в прогнозах следующего года. Какие-то новые если будут решения, будем реагировать по ходу исполнения", - сказал также он.