Менять налоговые правила даже в случае проблем с доходами не планируется

27 декабря. FINMARKET.RU - Минфинне намерен предлагать изменять налоговые условия в следующем году, даже при проблемах с поступлением доходов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В течение года точно не меняем правила игры. Мы можем лишь говорить о следующих бюджетных циклах, но мне кажется, что основные налоговые новации реализованы. (...) Если будут проблемы с поступлением доходов, то будем ли вносить налоговые поправки в следующем году на 2023 год? Не будем. Бюджет принят, основные направления налоговой политики тоже, вот в рамках них и будем действовать", - сказал он на итоговом брифинге.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отмечал, что Минфин в 2023 году продолжит аналитику, чтобы определять потенциально ресурсные секторы экономики для точечного увеличения фискальной нагрузки, избегая серьезных изменений базовых параметров налоговой системы. "Пока мы нашли источники на ближайшие три года, дальше вопрос необходимости и поиска новых источников определяется тем, будут ли новые расходные обязательства или нет. (...) Будем смотреть по результатам 2022 года. После того, как будет отчетность МСФО сформирована по 2022 году, мы будем смотреть", - отметил он.

"Благодаря тому, что у нас есть ресурсные секторы, где мы можем изыскивать дополнительные, в целом базовые параметры налоговой системы мы можем сохранять достаточно стабильными, то есть большинство компаний, работающих в РФ, не испытывают роста налоговой нагрузки. Я говорю о ставках НДС, налога на прибыль, НДФЛ", - пояснил замминистра.

В 2022 году, сказал он, это был нефтегаз, удобрения, угольная отрасль. "А что будет на следующий год - надо смотреть, как будет развиваться мировая конъюнктура. Сейчас удалось найти сбалансированное решение, которое, с одной стороны, использует налоговый потенциал, а с другой стороны - обеспечивает необходимый уровень маржинальности в экономике для сохранения операционной и инвестиционной активности", - пояснил Сазанов.