Производителей сахара могут вновь обязать зафиксировать цену

27 декабря. FINMARKET.RU - Ведомства могут вновь обязать производителей сахара взафиксировать цену на него, как это уже было в 2020 году сообщают "Ведомости" со ссылкой на участников совещания в Минсельхозе. Министерство предупредило крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающегона этот товар. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в 1-м квартале 2023 года уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50-53 рублей за 1 кг. По данным издания, об этом в понедельник заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания.

Поводом стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на этот продукт на 10-15% в зависимости от производителя и региона, передают ее слова участники совещания.

По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря)в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2%, до 49 636 рублей за 1 тонну, включая НДС. Отраслевое издание Sugar.ru в обзоре рынка пишет, что оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52-53 рубля за 1 кг. Это выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46-47 рублей, заявила на совещании Лут.

По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать "повышенное внимание к отрасли" со стороны правительства РФ. Результатом этого внимания и может стать подписание нового ценового соглашения.

Соглашение, о котором идет речь, Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили 16 декабря 2020 года. Тогда стороны договорились, что оптовая стоимость сахара не должна была превышать 36 рублей за 1 кг, розничная - 46 рублей за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года.

На совещании Лут назвала приемлемым диапазон цен на сахар в районе 50-53 рубля за 1 кг. Она не советовала его превышать, говорят собеседники газеты. Кроме того, она призвала производителей не придерживать сахар на складах.

Сети не испытывают проблем с поставками сахара, говорит источник "Ведомостей" в одном из ритейлеров. Его производство в текущем сезоне составит 6,07 млн тонн, следует из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка, а потребление в РФ - 5,75 млн тонн.

Лут на совещании также напомнила, что на этот год была установлена квота на ввоз в РФ 300 тыс. тонн беспошлинного сахара и сахара-сырца, но пока выбрано лишь 207,9 тыс. тонн. В связи с этим Минсельхоз планирует инициировать перенос остатка на 2023 год.