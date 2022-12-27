Создание фонда гарантирования инвестиций россиян откладывается

27 декабря. FINMARKET.RU - Создание фонда гарантирования инвестиций россиян будет отложено, рассказал "Известиям" глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. По его словам, предыдущий и текущий кризисы продемонстрировали, что он был бы не нужен, так как рынок избежал тех рисков, от которыхзащитил бы. А в течение всей истории российского финрынка насчитывается всего два случая, когда в таком механизме была необходимость, что говорит об эффективности системы управления рисками. Кроме того, вряд ли профучастники рынка и инвесторы в конечном итоге способны нести дополнительные расходы, связанные с формированием системы гарантирования вложений, считает он. К вопросу формирования такой системы стоит вернуться в период роста рынка акций, отметил глава ассоциации.

Речь идет о страховании вложений россиян на ИИС по аналогии с банковскими вкладами. Например, если кредитная организация обанкротится, граждане могут вернуть до 1,4 млн рублей из своих депозитов через АСВ. Тогда как для инвестиций физических лиц таких защитных механизмов при крахе или уходе с рынка брокера и управляющей компании не предусмотрено.

Как пояснили "Известиям" в Банке России, сейчас рынок не видит необходимости в создании фонда гарантирования инвестиций физлиц, поскольку затраты на это были бы достаточно велики, а выгоды не всегда очевидны. Участники рынка предложили отложить рассмотрение своей инициативы о формировании такого фонда на несколько лет и Центробанк разделяет эту позицию, подытожили в регуляторе.

Участники рынка полагают, что к вопросу формирования механизма защиты вложений стоит вернуться не ранее 2024-2025 годов. Отсрочка несет риски того, что идея будет отложена на крайне неопределенное время вплоть до ее забвения, опасаются эксперты.