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27 декабря 2022 года 08:55
Сотовые операторы информируют о планируемом росте тарифов
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Егор Алеев/ТАСС
27 декабря. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 г. О получении таких уведомлений "Ведомостям" рассказали два абонента "Мегафона" и два клиента Tele2. МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а "Билайн" начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги. По словам абонента "Мегафона", тариф будет изменен с 17 января. А абонентов Tele2 уведомили о повышении тарифа с 30 декабря. По закону не менее чем за две недели до изменения цен на связь операторы должны уведомить об этом Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Такое уведомление регулятор к 26 декабря получил от Tele2, от "Мегафона" уведомления не поступало, сообщил "Ведомостям" представитель ведомства. "Обоснованность указанного в журналистском запросе повышения оператора служба оценит в установленном порядке", - предупредил он. Представитель Минцифры сообщил "Ведомостям", что министерству известно о планах операторов пересмотреть цены на архивные тарифы, но министерство "не вмешивается" в их формирование. С начала декабря представители "Билайна" начали обзванивать своих абонентов с предложением перейти на более высокооплачиваемые тарифы или подключить платные дополнительные услуги. С этим столкнулись двое сотрудников "Ведомостей". Еще один сотрудник "Ведомостей", пользующийся услугами МТС, 23 декабря получил уведомление о введении дополнительной комиссии с 10 января за зачисление средств на счет мобильного телефона, если перевод осуществляется через сервис стороннего банка. Но если клиент пополняет свой счет при помощи сервисов МТС - через приложение, на сайте или же в салонах связи или же осуществляет перевод по системе быстрых платежей, - то комиссия не будет взиматься. Представители Tele2 и "Мегафона" подтвердили информацию о "пересмотре цен", но подчеркнули, что речь идет только об архивных тарифах. Представитель МТС подтвердил, что компания рассылала абонентам уведомления о комиссии за пополнение счета, но "речь идет о комиссии банков, МТС не вводила дополнительные комиссии". По его словам, оператор "не рассылает" абонентам сообщения о повышении тарифов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, телеком-операторы, тарифы
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АК-54 27.12.2022
Я уже получил уведомление от своего сотового оператора об увеличении стоимости услуг на 10,71% с 30.12.22; Спросить-бы у ЦБ как это связано со стоимостью нефти...А так-же 3-х кратное увеличение стоимости бытовой жимии, двужкраное - стоимость жилья,до 4-х раз увеличение средств женской гигиены и-и-далее по по всем товарам без исключения!!!
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