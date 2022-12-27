Сотовые операторы информируют о планируемом росте тарифов

27 декабря. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 г. О получении таких уведомлений "Ведомостям" рассказали два абонента "Мегафона" и два клиента Tele2. МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а "Билайн" начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги.

По словам абонента "Мегафона", тариф будет изменен с 17 января. А абонентов Tele2 уведомили о повышении тарифа с 30 декабря.

По закону не менее чем за две недели до изменения цен на связь операторы должны уведомить об этом Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Такое уведомление регулятор к 26 декабря получил от Tele2, от "Мегафона" уведомления не поступало, сообщил "Ведомостям" представитель ведомства. "Обоснованность указанного в журналистском запросе повышения оператора служба оценит в установленном порядке", - предупредил он.

Представитель Минцифры сообщил "Ведомостям", что министерству известно о планах операторов пересмотреть цены на архивные, но министерство "не вмешивается" в их формирование.

С начала декабря представители "Билайна" начали обзванивать своих абонентов с предложением перейти на более высокооплачиваемые тарифы или подключить платные дополнительные услуги. С этим столкнулись двое сотрудников "Ведомостей".

Еще один сотрудник "Ведомостей", пользующийся услугами МТС, 23 декабря получил уведомление о введении дополнительной комиссии с 10 января за зачисление средств на счет мобильного телефона, если перевод осуществляется через сервис стороннего банка. Но если клиент пополняет свой счет при помощи сервисов МТС - через приложение, на сайте или же в салонах связи или же осуществляет перевод по системе быстрых платежей, - то комиссия не будет взиматься.

Представители Tele2 и "Мегафона" подтвердили информацию о "пересмотре цен", но подчеркнули, что речь идет только об архивных тарифах.

Представитель МТС подтвердил, что компания рассылала абонентам уведомления о комиссии за пополнение счета, но "речь идет о комиссии банков, МТС не вводила дополнительные комиссии". По его словам, оператор "не рассылает" абонентам сообщения о повышении тарифов.