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27 декабря 2022 года 08:10

Прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год ЦБ может сузить в феврале

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DPA/TACC
DPA/TACC
27 декабря. FINMARKET.RU - Банк России в феврале в обновленном среднесрочном макроэкономическом прогнозе может сузить оценку спада ВВП России на 2023 год с минус 1-4%, ожидавшихся в октябре, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"В октябре у нас действительно официальный прогноз сокращения экономики на следующий год был в диапазоне от 1% до 4%. Это широкий диапазон, не характерный для наших прогнозов. Такой широкий диапазон был связан с высокой неопределенностью, а именно во многом с введением последнего пакета санкций ЕС. На тот момент еще в полной мере не была понятна реакция, как отрасль отреагирует, какие объемы добычи, переработки, экспорта мы потеряем и потеряем ли вообще", - сообщил Тремасов в интервью Youtube-каналу Bitkogan.

"Я думаю, что в феврале, когда мы опубликуем обновленный прогноз, диапазон будет уже, но в любом случае мы пока не видим возможности положительных темпов роста экономики в следующем году", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

Он добавил, что, скорее всего, по итогам следующего года российская экономика снизится. При этом базовый сценарий ЦБ предполагает разворот тренда в середине или третьем квартале 2023 года.

"Пока секвенциальная динамика ВВП будет идти плавно вниз, где-то во второй половине года мы ожидаем увидеть разворот", - сказал Тремасов.

Октябрьский прогноз ЦБ предусматривает спад ВВП РФ в 2022 году на 3-3,5%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно заявила, что спад экономики РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики в ноябре и декабре.

В 2024-2025 годах, согласно базовому прогнозу ЦБ, ожидается рост ВВП на 1,5-2,5%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ВВП,  ЦБ,  прогноз

 
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