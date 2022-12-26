Глава Минэкономразвития: ограничение выездного туризма придало импульс развитию внутреннего

26 декабря. FINMARKET.RU - По итогам этого года выездной туристический поток сократится, согласно экспертным оценкам, на 26 млн человек, сообщил сегодня глава Минэкономразвития Максим

"Ограничение выездного туризма придало импульс развитию внутреннего. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом - в 32. По оценкам экспертов, выездной туристический поток по итогам года будет на 26 млн меньше, чем в доковидном 2019 году", - сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в министерстве.

Как напомнил министр, в 2019 году выездной поток превысил 48 млн человек

В связи с развитием внутреннего туризма ключевая задача правительства - расширение предложения по размещению туристов, отметил Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, сейчас есть спрос на внутреннем рынке, и ключевая тема - это расширение предложения. "С этих позиций подходим, в том числе, и к бюджету, понимая, что в первую очередь надо финансировать программы развития предложения", - добавил министр.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что внутреннийпо итогам года достигнет 61 млн человек, а к 2030 году он должен вырасти до 140 млн. Решетников подчеркнул, что для выполнения этой цели номерной фонд надо увеличить до 1 млн с нынешних 750 тыс.

Как считает министр, для увеличения числа внутренних турпоездок до 140 млн к 2030 году необходимо увеличить на 30-40% номерной фонд гостиниц, с нынешних 749 тыс. до 1 млн.

"Сейчас задача номер один - расширять предложение, а не спрос. Создавать альтернативу зарубежным курортам за счет ввода новых номеров и решения инфраструктурных вопросов. Цель в рамках нацпроекта к 2030 году - выйти на ежегодный показатель в 140 млн поездок по стране. По нашим оценкам, достичь его можно только при увеличении номерного фонда на 30-40%, до 1 млн", - сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в министерстве.

Сейчас количество номеров в отелях и других объектах размещения в России составляет, по его словам, 749 тыс.

Министр напомнил, что для ускорения создания новых отелей правительство ввело ряд мер поддержки инвесторов в туристическую инфраструктуру и предложил участникам встречи обсудить, как они работают и какие меры можно еще добавить. Он отметил, что номерной фонд будет также увеличиваться за счет легализации отелей, работающих в серой зоне.

"Сюда же вопросы легализации и давно назревшие вопросы по гостевым домам. Мы уже с коллегами из Думы давно уже дискуссию по этим вопросам ведем", - добавил Решетников.

"До половины внутренних турпоездок к 2030 году будет на автотранспорте (сейчас 32%). Поэтому будем учитывать необходимость балансировки вопросов спроса, номерной емкости, транспортной доступности", - заключил он.