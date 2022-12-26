Один из трендов 2023 года - трудоустройство работников старше 50 лет

26 декабря. FINMARKET.RU -рекрутинговой компании Get experts назвали тренды, которые будут актуальны в 2023 году среди работодателей: поиск специалистов на проектную работу, наем сотрудников старше 50 лет, удаленная работа и оптимизация расходов на персонал.

Как сообщила "Известиям" пресс-служба Get experts, также будут заметны следующие тренды: экспансия российских компаний на рынки стран СНГ и азиатского региона (в связи с чем можно ожидать рост спроса на специалистов, знакомых с реалиями этих стран).

Помимо этого, ожидается приход на отечественный рынок компаний из Азии, в частности, из Китая, Кореи, Индии (что повлияет на появление новых рабочих мест, в том числе для специалистов высшего и среднего звена).

Компании, по словам специалистов Get experts, в первую очередь будут искать профессионалов направлений IT, R&D, юриспруденции, финансов, качества, рецептуры и так далее.

При этом они отметили, что в следующем году не стоит ожидать существенного повышения зарплат по всему рынку.