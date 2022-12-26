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26 декабря 2022 года 11:45
Один из трендов 2023 года - трудоустройство работников старше 50 лет
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Сергей Бобылев/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Эксперты рекрутинговой компании Get experts назвали тренды, которые будут актуальны в 2023 году среди работодателей: поиск специалистов на проектную работу, наем сотрудников старше 50 лет, удаленная работа и оптимизация расходов на персонал. Как сообщила "Известиям" пресс-служба Get experts, также будут заметны следующие тренды: экспансия российских компаний на рынки стран СНГ и азиатского региона (в связи с чем можно ожидать рост спроса на специалистов, знакомых с реалиями этих стран). Помимо этого, ожидается приход на отечественный рынок компаний из Азии, в частности, из Китая, Кореи, Индии (что повлияет на появление новых рабочих мест, в том числе для специалистов высшего и среднего звена). Компании, по словам специалистов Get experts, в первую очередь будут искать профессионалов направлений IT, R&D, юриспруденции, финансов, качества, рецептуры и так далее. При этом они отметили, что в следующем году не стоит ожидать существенного повышения зарплат по всему рынку.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, трудоустройства, мнение, эксперты
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