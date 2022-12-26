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26 декабря 2022 года 10:49
Штраф за утечки данных может составить до 500 млн рублей
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DPA\ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, рассказали источники "Коммерсанта". Размер штрафа в текущей версии проекта предусмотрен в диапазоне от 5 млн до 500 млн руб., уточнил собеседник “Коммерсанта”, знакомый с заключительной версией документа. Он поясняет, что "верхний потолок" предусмотрен в случае, если компания допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу и нарушила ряд требований регулятора, например попыталась скрыть инцидент. В рамках диапазона штраф будет рассчитываться от размера суммы выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором был выявлен инцидент. В случае принятия инициатива должны вступить в силу в сентябре 2023 года. Министр Максут Шадаев ранее заявлял, что за несоблюдение сохранности персональных данных предусмотрен штраф в размере до 3% от годового оборота компании. По данным "Лаборатории Касперского", объем персональных данных, которые попали в сеть вследствие самых крупных утечек в 2022 году, превысил 1,5 млрд записей.
Опубликовано Финмаркет
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