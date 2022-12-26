Экспортеры начали возвращать переплату по налогу на прибыль

26 декабря. FINMARKET.RU - Крупныеначали возвращать переплату авансов по налогу на прибыль, перечисленных в бюджетную систему за III квартал, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники. Об обращениях компаний по поводу возврата средств известно также финансовым консультантам. Переплаты возникли из-за относительно резкого снижения цен на сырье в июле - сентябре.на прибыль перечисляется авансом, в частности в 3-м квартале компании платили исходя из налоговой базы апреля - июня.

По словам близкого к правительству собеседника, самые крупные переплаты возникли у "Газпрома" и ряда металлургических компаний. Каких именно, он не сообщил. Другой источник, также близкий к кабмину, уточнил, что возврат переплаты по налогу на прибыль - особенность этого года. По его словам, как правило, компании не обращаются за компенсацией из бюджета, поскольку в течение длительного времени колебания сглаживаются: в какие-то периоды возникает, наоборот, недоплата, которая возмещается из переплаченных ранее налогов. В этом году ситуация иная прежде всего из-за беспрецедентных сумм переплаты, возникших из-за экстремально благоприятной внешней конъюнктуры, которая вряд ли повторится в ближайшее время, уточнил собеседник "Ведомостей".

В этом году действительно наблюдается тенденция к обращению компаний за возвратом излишне уплаченного налога на прибыль, отметил партнер и руководитель налоговой практики в Санкт-Петербурге "Технологий доверия" (бывший PwC в России) Андрей Солдатенко. Ежеквартально крупнейшие отечественные налогоплательщики перечисляют по нему авансовые платежи, напомнил он. Во II квартале размер авансовых платежей определяется исходя из прибыли первого, в третьем - исходя из прибыли первого полугодия и т. д., пояснил он.

Соответственно, если в первом полугодии ценовая конъюнктура была более благоприятная, чем во втором, как было в этом году, например, по газу и железной руде, размер авансовых платежей, подлежащих уплате в III квартале, превысит размер налога за квартал, рассчитанный исходя из фактической прибыли, продолжил эксперт. Как следствие, по итогам III квартала сформируется переплата, отметил Солдатенко.