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26 декабря 2022 года 08:38
При повышении тарифов ЖКУ будут учитывать платежеспособность населения
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Донат Сорокин/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - При повышении тарифов на коммунальные услуги следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве. Сегодня при индексации тарифов учитывается только инфляция. Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, сказала "Известиям" руководитель комиссии Ирина Булгакова. "Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения", — сказала Булгакова. С помощью существующих методик можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будет в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты, рассказала Булгакова. Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя, добавила она. И тогда компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), подчеркнула Ирина Булгакова. А региону нужно искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей, добавила она. В Минстрое на запрос "Известий" с просьбой оценить предложение Общественного совета напомнили, что рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%. Фактический индекс складывается ещё ниже (по данным Росстата, 6,5% - 7,87%), добавили в ведомстве. В министерстве также напомнили, что действует широкий набор мер поддержки по оплате коммунальных услуг на федеральном и на региональном уровнях. Например, компенсации расходов на оплату предоставляются отдельным категориям граждан (пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи и т.д.). Также помощь предоставляется людям, расходы которых на коммуналку превышают их максимально допустимую долю (в среднем по стране это 22% общего семейного бюджета).
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 26.12.2022
Да что-же эти волки ни как не успокоятся? Очень богатый оказался декабрь на фантазии чиновников и депутатов верхнего эшелона ЖКХ и иже с ними! Ещё один побор затеяли есть-же механизм соцзащиты. То что он будет в самом худшем варианте для населения мы не сомневаемся, за 30 лет привыкли! Одно не можем понять - зачем раскачиваете гражданское общество? Кому это выгодно? Кто будет учитывать?
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