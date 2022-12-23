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23 декабря 2022 года 09:40

Продажа и подача подложных документов для получения вычетов будет криминализирована

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - Для борьбы с незаконным получением вычетов по НДС в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, пишет "Коммерсантъ". По данным налоговиков, сейчас объем незаконно оформляемых вычетов оценивается в 1 трлн руб. в год — при этом действующие законы не позволяют правоохранителям выявлять организаторов площадок, продающих фиктивные документы. Юристы соглашаются с необходимостью криминализации таких деяний, но предупреждают, что в представленной версии законопроект несет угрозы и для добросовестного бизнеса.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  документы,  подлог

 
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