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23 декабря 2022 года 09:40
В России подорожало производство мебели
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Эдуард Молчанов/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - Производство мебели в России за год сократилось по количеству на 4-5%. Такие данные приводит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России. При этом если считать в стоимостном выражении, то мебельщики остаются на уровне 2021 года, говорит президент ассоциации Александр Шестаков. Это связано с ростом цен на мебель - они увеличились по объективным причинам, отмечает эксперт: из-за инфляции, удорожания логистики и стоимости импортных комплектующих. По предварительным данным, в 2022 году по сравнению с 2021 годом рекордный рост в 38% показало производство кухонной мебели, пишет "Российская газета". И если металлических кроватей произвели на 50% больше, то производство деревянной мебели для столовых и гостиных упало на 39%, деревянной мебели для спальни - на 13%. В следующем году, по мнению Шестакова, все эти тенденции продолжатся, но спрос будет сохраняться примерно на том же уровне, что и сейчас. "В целом кривая производства в предстоящем году будет более плавная и похожа на предыдущие годы. Поэтому мы прибавим к 2022 году в натуральном выражении порядка 5-7%", - считает эксперт. По мнению экспертов, проблемы со временем могут возникнуть не столько собственно с мебелью, сколько с оборудованием для ее изготовления, так как в России пока не производят станки, аналогичные европейским. Но о дефиците каких-либо предметов мебели или изменении дизайна из-за отсутствия комплектующих или оборудования речь пока не идет.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, мебель, производство
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