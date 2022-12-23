В России подорожало производство мебели

23 декабря. FINMARKET.RU -мебели в России за год сократилось по количеству на 4-5%. Такие данные приводит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России. При этом если считать в стоимостном выражении, то мебельщики остаются на уровне 2021 года, говорит президент ассоциации Александр Шестаков. Это связано с ростом цен на- они увеличились по объективным причинам, отмечает эксперт: из-за инфляции, удорожания логистики и стоимости импортных комплектующих.

По предварительным данным, в 2022 году по сравнению с 2021 годом рекордный рост в 38% показало производство кухонной мебели, пишет "Российская газета" . И если металлических кроватей произвели на 50% больше, то производство деревянной мебели для столовых и гостиных упало на 39%, деревянной мебели для спальни - на 13%.

В следующем году, по мнению Шестакова, все эти тенденции продолжатся, но спрос будет сохраняться примерно на том же уровне, что и сейчас. "В целом кривая производства в предстоящем году будет более плавная и похожа на предыдущие годы. Поэтому мы прибавим к 2022 году в натуральном выражении порядка 5-7%", - считает эксперт.

По мнению экспертов, проблемы со временем могут возникнуть не столько собственно с мебелью, сколько с оборудованием для ее изготовления, так как в России пока не производят станки, аналогичные европейским.

Но о дефиците каких-либо предметов мебели или изменении дизайна из-за отсутствия комплектующих или оборудования речь пока не идет.