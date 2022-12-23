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23 декабря 2022 года 09:23
Рынок жилья в многоквартирных домах несколько восстановился
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Юрий Смитюк/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - В третьем квартале рынок жилья в многоквартирных домах несколько восстановился, следует из обзора "Дом.РФ", на который ссылается "Коммерсантъ". В августе и сентябре были запущены новые проекты площадью 3,7 млн и 4,3 млн кв. м соответственно, таким образом, впервые с февраля отмечен рост в годовом выражении. В августе - 22%, в сентябре - 7%. В начале четвертого квартала, в октябре, темпы запуска новых проектов вновь замедлились - до 3,4 млн кв. м, отстав от прошлогодних значений на 3%. Такие перепады связаны с ростом неопределенности по части спроса на жилье. Она, в свою очередь, видимо, была вызвана затягиванием принятия решения о дальнейшей судьбе льготной ипотеки на новостройки. По оценкам "Дом.РФ", продажи в третьем квартале в основном восстанавливались как раз за счет сделок по льготным ипотечным программам.
Опубликовано Финмаркет
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