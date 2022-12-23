Ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ

23 декабря. FINMARKET.RU - В Россию возвращаютсяушедших иностранных брендов — Asus, HP, Lenovo и другие марки начали поставлять по параллельному импорту, пишут "Известия". Ранее наладить поставки лэптопов вне получалось из-за неопределенности перспектив их продаж в России. Параллельный импорт увеличит уровень конкуренции на рынке: небольшим производителям ноутбуков из КНР, рассчитывавшим на быстрый рост продаж в РФ, придется прилагать дополнительные усилия для продвижения своей продукции, указали эксперты.

По оценке "М.Видео–Эльдорадо", за 11 месяцев 2022 года российский рынок ноутбуков составил около 2,8 млн штук.

"Более трети продаж в этот период пришлось на китайские бренды, только в III и IV кварталах их доля на рынке достигает 40–45%. На изменение ландшафта брендов и усиление позиций компаний из КНР влияет качество и характеристики предлагаемых устройств, их широкая дистрибуция, а также появление новых производителей", — перечислили в пресс-службе сети.

В апреле–июне 2022 года (полном I квартале после прекращения поставок ноутбуков крупнейших мировых брендов весной) в РФ было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей, подсчитали для "Известий" в одном из ритейлеров. Там уточнили: это на 40 и 45% соответственно меньше, чем в 1-м квартале.

В 2022 году в РФ будет продано около 3 млн ноутбуков — примерно на 30% меньше, чем в прошлом, подсчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По словам эксперта, в ноябре-декабре действительно выросли поставки в РФ лэптопов крупнейших мировых брендов.

Параллельный импорт увеличивается, согласен он.

Начало параллельного импорта ведущих мировых брендов может стать проблемой для многих китайских вендоров, имена которых гораздо менее известны российскому покупателю, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это вынудит скорректировать планы производителей из КНР, которые быстро и без особых усилий рассчитывали закрепиться на рынке РФ: теперь им предстоит всерьез заняться продвижением своих лэптопов. Но в конечном итоге конкуренция всегда идет на пользу покупателю, заключил Денис Кусков.