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23 декабря 2022 года 08:46
Минфин запланировал дополнительно 2 трлн руб. расходов в этом году
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Артем Геодакян/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - Запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета решили увеличить на 2 трлн рублей - с утвержденных ранее 29 трлн до 31 трлн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник. Он уточнил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 года на этот год, но вряд ли до конца года удастся освоить всю запланированную сумму. Фактическое исполнение расходов, по его оценке, составит около 30 трлн рублей. Уточнение бюджетной росписи, по его словам, в данном случае носит отчасти технический характер. Как считает эксперт "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк, перенос расходов может быть произведен по широкому кругу госпрограммам и непрограммных направлений за исключением защищенных статей - пенсий, пособий, выплат бюджетникам, расходов на медицину, а также за исключением дотаций и субвенций бюджетам регионов.
Опубликовано Финмаркет
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