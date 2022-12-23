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23 декабря 2022 года 08:25
Рrice cap на нефть не наносит финущерба ни компаниям РФ, ни бюджету - Путин
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Егор Алеев/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - Действие price cap ("ценового потолка") на российскую нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. Он отметил, что намерен подписать указ об ответных мерах на введенный механизм "в понедельник-вторник" (26-27 декабря). "Это (будут) предупредительные меры, потому что какого бы то ни было индивидуального ущерба для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве "потолка". Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого "потолка", - сказал Путин. Он также отметил, что внедрение такого механизма, как "ценовой потолок", впоследствии может привести к недоинвестированности ТЭК, что приведет к снижению предложения и высоким ценам на энергоресурсы. По словам Путина, отрасль уже существенно пострадала на фоне активного обсуждения экологических проблем и планов по переходу на возобновляемые источники энергии, что стало причиной отсутствия инвестиций в новые нефтегазовые проекты. "Сейчас стараются и потолок цен в административном порядке установить. Это дорога в направлении разрушения международной энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестирование отрасли перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес, и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин. Он отметил, что другие страны-производители нефти принимают внедрение price cap и на свой счет, поскольку видят в этом "попытку навязать административное правило регулирования цен". Мнение бизнеса Отсутствие ответа РФ на нефтяной price cap хороший сигнал при текущей цене, так как позволяет реализовывать контракты, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, России не стоит вводить жёсткие политические меры в ответ на нефтяной price cap, а при текущей цене целесообразно и вовсе воздержаться от ответа, проследив за реакцией контрагентов и позволив завершить текущие контакты и заключить новые. "Честно говоря, не считаю - это мое личное мнение, что здесь нужен какой-то жёсткий ответ... Мы же продолжаем поставлять нефть, контракты заключаем на прокачку нефти, несмотря на то, что эмбарго и так далее", - сказал он журналистам в четверг, отметив, что дискуссии по поводу ответа на price cap с нефтяными компаниями ведутся, в рамках РСПП этот вопрос не обсуждается. В настоящее время государство, по мнению Шохина, просчитывает возможные эффекты от ответных мер как на доходы бюджета, так и на тех, против кого они будут направлены ("насколько этот наш жёсткий ответ, мягко говоря, кого-то расстроит, повлияет на что-то"). Кроме того, отсрочка в принятии президентского указа, фиксирующего ответные меры, позволяет завершить действующие контракты, отметил Шохин. "Я так понимаю, он (указ) и задерживается, потому что не факт, что нужно публично что-то озвучивать. Пока ещё, как мы видим, многие компании, закупающие российскую нефть, ещё закупают по старым договорённостям. В любом случае, если будет какой-то универсальный ответ, жёсткий, нет и всё, продукция в пути может застрять. Поэтому, наверное, и пауза: надо дождаться, когда пройдут те сделки, которые были заключены и по которым нет, мягко говоря, отказов со стороны партнёров", - сказал глава РСПП. Он отметил, что при текущей цене на нефть, когда контракты близки или даже ниже уровня "потолка", установленного G7 ($60/баррель), России целесообразнее в принципе воздержаться от жёсткого ответа, дав возможность реализовать контракты и заключить новые. "Надо посмотреть на поведение и правительств Европейской комиссии, надо посмотреть на поведение компаний, с которыми мы работаем, как они отреагируют на это, и после этого уже (принимать ответные меры)", - считает Шохин. Условия механизма price cap позволяют иностранным партнёрам не декларировать соблюдение потолка, достаточно, если они запросят дисконт. "Нигде не написано в этих решениях, что компании должны публично заявить, что будут покупать ниже потолка. Надо, чтобы фактическая цена была не выше. Но как уже статистика показывает, Urals последнее время и так ниже", - подчеркнул он. "Более того, наши даже дружественные страны, Китай, Индия и так далее, мы же видим, что они покупали с достаточно большим дисконтом, они не выходили на уровень $60 в течение последний месяцев. Поэтому удержать вот эту цену, наверное, более важно было бы. Мы же заключаем, в том числе, долгосрочные контракты, но если так, если долгосрочный контракт не превышает $60, то что кричать об этом. Мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить эту цену. Поэтому то, что указа нет, это, на мой взгляд, хороший сигнал", - заявил Шохин. "Другое дело, что если цена на нефть будет расти и темп этот будет большим, и потолок цен будет заметно ниже рыночной или квазирыночной биржевой цены с учётом сложившихся дисконтов Urals от Brent. Тогда возникает проблема", - добавил он. "Поэтому нужно ли отвечать здесь на что-то? Как поведет себя дальше нефть", - резюмировал президент РСПП. Как сообщалось, в сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря западные компании не имеют права обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.
Опубликовано Финмаркет
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