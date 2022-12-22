Аренда жилья в крупных городах подешевела

22 декабря. FINMARKET.RU - Средниена арендноев крупных городах упали. Например, в Москве однушки подешевели на 21% за год, в Санкт-Петербурге - на 14%, в Казани - на 6%, в Красноярске - на 3%, рассказал "Известиям" ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. В декабре прошлого года самое экономичное предложение найма в старых границах столицы было на 20% дороже, подтвердили аналитики "Инком-Недвижимости". Спрос сейчас на 50% ниже, чем в конце 2021 года, сказала заместитель директора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

Двухкомнатные квартиры в Москве, по данным "Этажей", за год подешевели на 11%, в Санкт-Петербурге - на 8%, в Новосибирске - на 5%, в Екатеринбурге и Самаре - на 3%.

"Причина в том, что спрос на аренду падает, а предложение растет. На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране и так далее. Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции", - отметил Иванов.

Объем предложения продолжит расти, поэтому до весны ставки могут упасть еще на 5-10%, прогнозируют специалисты. Владельцам квартир, которые пользуются наименьшим спросом, придется делать всё большие скидки, а части арендаторов - и вовсе их продать.

Весной цены могут снова начать расти, считает генеральный директор агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов. В это время традиционно оживает спрос на аренду, в Москву и другие крупные города постоянно приезжают новые люди. Также могут вернуться уехавшие за рубеж граждане, добавил эксперт.