Профучастники предлагают создать возможность для оборота цифровых активов на дружественных рынках

22 декабря. FINMARKET.RU - Ряд предложений Банка России о развитии цифровых финансовых активов (ЦФА) мало соответствует текущим потребностям и уровню развития рынка, говорится в комментариях Национальной финансовой ассоциации (НФА) к докладу ЦБ, которые она направила директору департамента финансовых технологий Банка России Кириллу Пронину, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил президент НФА Василий Заблоцкий. Управляющие и брокеры, в частности, предлагают расширить список традиционных активов для оцифровки и создать возможность для их оборота на дружественных рынках.

При этом основные инициативы, которые ЦБ предложил внедрить на рынке ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП), рынок поддержал. Доклад о развитии цифровых активов в России регулятор опубликовал для обсуждения 7 ноября. В нем ЦБ, в частности, предложил допустить ЦФА к биржевым торгам и предоставить для держателей длинных активов налоговые преференции по аналогии со льготами для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

Банк России завершил прием комментариев и предложений от участников рынка к докладу, сказал «Ведомостям» его представитель. Поступившие предложения будут учитываться при разработке нормативной базы, направленной на развитие рынка цифровых финансовых активов, уточнил он.

Члены НФА считают, что в ближайшее время потребуется проработка нескольких вопросов по теме регулирования рынка ЦФА, следует из текста письма. В частности, участие номинального держателя в операциях с такими активами в информационных системах, их бухгалтерский учет в кредитных и некредитных финансовых организациях, порядок оценки рыночной стоимости ЦФА, а также механизмы вторичного обращения паев закрытых ПИФов в «оболочке» цифрового финансового актива.

По мнению профучастников, необходимо проработать вопрос предоставления возможности допуска и обращения иностранных ЦФА на российском рынке, а также создания условий обращения российских ЦФА на иностранных рынках в дружественных странах. Также уместно рассмотреть возможность выпуска ЦФА, номинированных в иностранной валюте, и ведение номинальных счетов для расчетов по таким ЦФА в иностранной валюте.

Члены НФА предлагают упростить порядок эмиссии ЦФА.