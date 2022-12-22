Продажи автомобилей в РФ восстановятся, но не скоро

22 декабря. FINMARKET.RU - Автопарк в России продолжит расти, но будет стареть.автомобилей восстановятся, но еще не скоро. Зато ситуация на авторынке поможет стремительно развиться производству и продаже электромобилей. В общем, автомобильную отрасль ждут любопытные перемены. Такой вывод можно сделать из исследования авторынка, которое провели финансово-инвестиционная компания Advance Group совместно с агентством Vinci Agency, пишет "Российская газета"

Как отмечается в этом исследовании, за первые 9 месяцев 2022 года объем продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократился примерно на 60 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. Он составил около 507 тысяч автомобилей. Согласно прогнозу минпромторга, объем продаж машин по итогам 2022 года составит 750 тысяч, что на 55 процентов ниже уровня 2021 года. Это можно считать самым масштабным падением продаж за последнее десятилетие.

Снижение продаж связано не только с дефицитом автомобилей, но и с насыщением платежеспособного спроса. Цены выросли настолько, что далеко не каждый может позволить себе автомобиль.

Но, как считают авторы исследования, рост цен напродолжится. Они напомнили, что в 2021 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 3,1 триллиона рублей. Это рекорд за всю историю российского рынка. Результаты 2021 года на 22% выше значений 2020 года. Но, несмотря на рост цен, в 2021-м продали больше машин, чем годом ранее. По итогам 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла на 20%. Эта тенденция продолжилась в 2022 году и усугубилась увеличением дефицита новых автомобилей в России. В августе 2022 года цены на "народный" автомобиль Lada выросли от 13 до 57% (в зависимости от модели) по отношению к январю 2022 года.

На фоне роста цен на автомобили и снижения доходов населения россияне меньше покупают новые автомобили, из-за чего российский автопарк продолжает стареть - на конец 2020 года доля машин старше 10 лет была 59%, а в 2022 году может составить 66%. Средний возраст автомобилей в РФ составляет 14 лет.