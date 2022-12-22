В РФ растет спрос на внутренние туры

22 декабря. FINMARKET.RU - За счет программ господдержки, сниженных тарифов на размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, роста популярности экскурсионных маршрутов и снижения конкуренции со стороны зарубежных направлений сегменту организованных туров внутри страны удалось нарастить продажи на 10-20%, пишет "Коммерсант" . Единственным проблемным регионом для туроператоров стал Крым, куда поток организованных туристов за год сократился на 30-80%. В будущем году рост внутреннего туризма составит 10-15%, ожидают участники рынка.

Рост продаж организованных туров по России по итогам 2022 года составил 16% год к году, сообщил туроператор "Алеан". Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин указывает, что без учета Крыма продажи его компании выросли на 20%, с учетом - на 10%. Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева указывает, что оператор зафиксировал положительную динамику по всем регионам за исключением Крыма. В Fun&Sun указывают, что число отправленных по стране туристов выросло почти вдвое, примерно до 500 тыс. человек. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что продажи туров по стране за год выросли на 15%.