Мошенники придумали очередную схему обмана граждан

стали обманывать россиян, получивших новые банковские. Они звонят людям через 10-15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать. На самом деле преступники пытаются выманить данные, чтобы похитить деньги со счета, предупреждают эксперты.

Чаще всего о выпуске новых карт, их функционале (дебетовая, кредитная, карта рассрочки) и движениях средств на счетах мошенники узнают от "кротов" среди сотрудников банков, в том числе штатных курьеров, поделилась в беседе с "Известиями" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Есть и другие варианты того, как данные карт попадают к мошенникам. К примеру, сведения о держателе, части реквизитов и банковском счете есть у работодателей клиента банка, которые перечисляют ему зарплату. Кроме того, люди используют карты при покупках в различных интернет-магазинах, где сами же указывают реквизиты.

"Порой мошенники просто обзванивают людей, пока не попадут на человека, который по случайному совпадению действительно является клиентом банка и недавно выпустил карту", - отметил член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

Настоящие сотрудники банка тоже могут позвонить клиенту после выпуска карты, но лишь для того, чтобы выяснить, доволен ли он качеством сервиса, и напомнить об активации в течение определенного срока. О таком звонке предупреждают еще при посещении офиса банка.

При этом настоящий сотрудник никогда не будет спрашивать у клиента персональные данные, ведь тот уже предоставил всю информацию.

Для защиты своей банковской карты собеседники "Известий" призывают соблюдать несколько простых правил. В частности, нужно хранить сведения о карте, ее реквизитах, PIN-коде в условиях, обеспечивающих их недоступность для посторонних.