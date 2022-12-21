Власти хотят снизить налоговую нагрузку на участников промкластеров

21 декабря. FINMARKET.RU - В правительстве предложили снизить налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга, правительство предложило установить единый пониженный тариф страховых взносов для участников промышленных кластеров. По замыслу властей, эти шаги позволят ускорить реализацию проектов, перестроить кооперационные связи и быстрее заместить импортное оборудование и сырье, поставки которых сократились из-за санкций.

Новый законопроект разработан Минпромторгом и внесен правительством в Госдуму. Он предусматривает установление с 2023 года тарифов страховых взносов на уровне 7,6% для промышленных кластеров, реализующих СПИК 1.0.

"Такая ставка позволит максимально снизить фискальную нагрузку в части страховых взносов на предприятия", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас, чтобы запустить эффективное импортозамещение, необходимы финансовая поддержка и льготы со стороны государства. Механизм СПИК, пониженные ставки и налоговый мониторинг крайне полезные нововведения, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Ранее были анонсированы и другие меры поддержки промышленных кластеров - в первую очередь налоговые льготы и субсидированные кредиты. По задумке властей, специальные экономические условия высвободят дополнительные ресурсы для развития бизнеса. В то же время налоговый мониторинг позволит компаниям избежать проверок за счет доступа ФНС к бухгалтерии предприятия.

"Таким образом, бизнес сможет снизить административную нагрузку, - отмечает эксперт FinExpertiza. - При этом государство будет уверено в финансовой прозрачности предприятия и целевом использовании господдержки. Но следует помнить, что предлагаемый комплекс является не рыночным, а административно регулируемым. Поэтому важно обозначить прозрачные критерии для претендентов на господдержку".