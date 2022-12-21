21 декабря. FINMARKET.RU - Геополитическая напряженность, растущая мировая инфляция, разгоняемая высокими ценами на сырье как последствия пандемии COVID-19, и ожидание будущей рецессии ведущих мировых экономик - все эти факторы в 2022 году сказались на поведении частных и институциональных инвесторов во всем мире. Практически все мировые площадки потеряли капитализацию. Но, естественно, российский фондовый рынок был лидером падения в силу очевидных причин: санкционных ограничений, исключения из торгов иностранного капитала. В таких условиях частным инвесторам приходилось делать выбор в пользу тех или иных инструментов, которые помогли если и не заработать, то хотя бы много не потерять. О том, С чем частные инвесторы заканчивают этот год, пишет "Российская газета".

Очевидным и, возможно, одним из самых доходных вариантов сохранения капитала выступили банковские вклады, считает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин. Реакция Банка России на геополитические события выразилась в качестве резкого повышения ключевой ставки в конце февраля, с одной стороны - как реакция на значительно выросшую инфляцию, с другой - как способ удержать деньги в банках.

"В результате вклады сроком от трех до шести месяцев предлагались под 18-20%. Это была короткая, но относительно надежная возможность. Сейчас доходности вкладов уже стабилизировались около ключевой ставки (в пятницу Банк России сохранил ее на уровне 7,5%), что делает вклады менее привлекательным, хотя все еще и надежным способом вложений", - говорит аналитик.

Покупку валюты сложно назвать надежной. Колебания курса были колоссальными, все это накладывалось на панические настроения и неопределенность ситуации. Выбор в пользу покупки валюты осложнен инфраструктурными рисками, особенно, что касается "недружественных" валют", отмечает Чечерин.

Российский рынок акций после обвала более чем на 50% был привлекательным вложением. Однако рынок акций был одним из самых неопределенных вложений: был практически исключен из торгов значительный объем иностранного капитала, обороты биржи резко сократились, волатильность повысилась, многие компании перестали публиковать отчетность - основной инструмент анализа эмитентов, перечисляет Чечерин. "Рынок не восстановился в полной мере, хотя ситуация улучшается. Компании начинают платить промежуточные дивиденды, доходность выросла", - говорит аналитик.

"Инвесторы, которые решили вложить в эти рынки, получили убытки, поскольку рынки не восстановились. Спекулянты же наоборот, имели возможность заработать на высокой волатильности", - констатирует Чечерин.

года показали, что российские облигации оказались одним из самых доходных инструментов для частного инвестора. Текущие доходности позволяют получать доход выше депозитов на несколько процентов с приемлемым уровнем риска, рассказывает Чечерин.

Скорее всего, в 2023 году нас ждет ускорение инфляции и ослабление рубля, что поддержит рынок акций, полагает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин. Его прогноз противоречит ожиданиям Банка России, который рассчитывает сбить градус инфляции по итогам следующего года до 5-7%. Вероятно, восстановление котировок будет напоминать события 2009 года, то есть не будет V-образным, по аналогии с 2020 годом, говорит аналитик.

По мнению Нигматуллина, для инвесторов настает момент, когда можно сформировать портфель из инструментов по очень низким ценам, что позволит в будущем сильно приумножить капитал. "На мой взгляд, для включения в портфель имеет смысл рассматривать ликвидные акции, гособлигации с защитой от инфляции в рублях ОФЗ-ИН, еврооблигации минфина с выплатой в валюте, к примеру, Россия-2028 - они защищены от санкций, в отличие от валютных вкладов", - советует эксперт.

По словам Чечерина, вложения в российские акции способны теоретически дать двузначную доходность в будущем, но сопряжены с высоким риском. "Основной катализатор - смягчение геополитической напряженности. С оглядкой на риски, рынок российских акций может стать одним из самых доходных в будущем году", - соглашается он.

Что касается облигаций, то их доходности стабилизировались, что делает рынок более предсказуемым и открывает возможности для размещения новых выпусков, говорит аналитик. Также появился выбор по валютам. Впервые были размещены облигации в юанях с доходностью выше депозитов в этой валюте.