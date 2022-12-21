Эффект ослабления рубля: частные инвесторы стали активнее скупать золото

21 декабря. FINMARKET.RU - Граждане нашли на что тратить рубли при росте курса доллара, пишет "Коммерсантъ". Стоимость золота на Московской бирже после семимесячного перерыва поднялась выше уровня 3,9 тыс. руб. за 1 г. Уверенный рост стоимости благородного металла отмечается с начала месяца. За это время он подорожал на 14%, причем за последние пять дней — более чем на 8%, что в большей степени определялось ростом курса доллара.

В условиях ослабления российской валюты частныестали активнее скупать, что привело к резкому росту объемов торгов. По данным Московской биржи, объемы торгов золотом с поставкой "завтра" на текущей неделе держатся выше 570 млн руб., что почти вдвое больше среднего показателя на прошлой неделе. До конца декабря на рынке не ждут сильного изменения цен, а вот в следующем году подъем может продолжиться как за счет конъюнктуры мирового рынка, так и дальнейшего ослабления рубля, пишет "Ъ".