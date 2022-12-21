Число банкротств без суда может утроиться

21 декабря. FINMARKET.RU - К 2024 году количество внесудебных банкротств может увеличиться в 2-3 раза после распространения механизма на пенсионеров и повышения суммы долга до 1 млн рублей. Такую оценку "Известиям" дали в "Федресурсе".

Но, по словам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, показатель увеличится не сразу, а спустя примерно год после принятия нововведений. По состоянию на 1 декабря к процедуре допущены 12,6 тыс. человек, у 8,6 тыс. из них она завершена. В совокупности должникам спишут 4,4 млрд рублей, включая 3 млрд в уже завершенных делах.

Сейчас к внесудебному банкротству допускаются только лица с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей с оконченным исполнительным производством, доказывающим отсутствие у гражданина возможности отдать эту сумму, а также при отсутствии нового дела. Именно эти требования не позволяли некоторым пенсионерам и гражданам с низкими доходами воспользоваться схемой избавления от долгов. Поскольку из-за получаемых ежемесячно средств исполнительное производство в отношении них не было прекращено.

Ожидаемый эффект от принятия изменений состоит не в росте статистических показателей, а в оказании адресной помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сказал "Известиям" первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, расширение критериев повысит доступность процедуры. Наличие крайне незначительных доходов, имеющих социальный характер, больше не будет препятствием для прохождения внесудебного. Таким образом, бесплатный механизм освобождения от долгов будет открыт для пенсионеров и получателей пособий на детей, пояснил он.

"Возможность списать долги в упрощенном порядке получат и другие граждане, в отношении которых исполнительные производства продолжаются длительное время (более 7 лет). Каждый человек, который будет соответствовать прописанным критериям, получит возможность бесплатно освободиться от долгов", - заверил Торосов.

Сейчас законопроект находится на согласовании в органах власти и Банке России, уточнил замминистра. После их одобрения документ направят в правительство для дальнейшего внесения в Госдуму, заключил он.

В банках "Известиям" сказали, что поддерживают изменения законодательства и не ждут роста числа банкротств из-за этого.