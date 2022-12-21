Минэкономразвития поддержало снятие законодательного запрета на создание фирм-матрешек

21 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития поддержало предложение бизнеса исключить запрет на создание так называемых фирм-матрешек, когда одно хозяйствующее лицо является 100-процентным учредителем другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего. При этом необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе совещания по итогам реализации механизма "Трансформация делового климата" в 2022 г., пишут "Ведомости"

Предложение вошло в список инициатив в блоке "Корпоративное управление".

Как сказал Торосов, инициатива должна предполагать расширение субсидиарной ответственности, поэтому важно изучить законодательство в этой сфере. По его словам, инициатива войдет в дорожную карту трансформации делового климата на 2023 г.

В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что сейчасоказался зажат между необходимыми изменениями из-за санкционных ограничений и интересами миноритарных акционеров (для создания дочерней структурытребуется найти номинального владельца небольшого пакета акций, так как создание 100%-ной "дочки" запрещено). Если положение компании на глобальном рынке изменилось, а необходимые [юридические] изменения не были проведены, то возникают риски для акционера, добавил Белоусов. Он считает, что важно соблюсти фискальные интересы государства, потому что "матрешки чувствительны к уплате налогов и здесь тоже нужно смотреть на все процессы".

Минэкономразвития не имеет принципиальных возражений против включения новых мероприятий в дорожную карту в 2023 г., сообщил представитель министерства. "Сейчас мы вырабатываем подходы к возможному регулированию указанного вопроса", - добавил он.

Ограничение на выстраивание матрешек было установлено еще в 90-е гг., чтобы предотвратить злоупотребления со стороны головных компаний и уклонение их от ответственности, напомнил вице-президент РСПП Александр Варварин в разговоре с "Ведомостями". При этом сейчас уже создано достаточно много механизмов защиты кредиторов от противоправных действий, поэтому норма потеряла актуальность и бизнес уже давно ставит вопрос, насколько этот запрет обоснован, добавил он.

РСПП направил предложение по упразднению этой нормы в Минэк и Госдуму, добавил он. При этом, по словам Варварина, Минэк и ряд экспертов увидели риск в том, что привлечение к ответственности реального бенефициара будет осложнено, если группа недобросовестных лиц будет совершать незаконные сделки через длинную цепочку матрешек.