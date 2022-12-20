Криптомошенники начали использовать банкротство FTX для обмана россиян

20 декабря. FINMARKET.RU -стали использовать для обмана россиян банкротство биржи FTX, а также западные санкции против криптокошельков, рассказали "Известиям" участники рынка. Информацию подтвердили источники в МВД.

В этом году появились предложения для граждан РФ по разблокировке и выводу средств, замороженных на иностранных криптовалютных площадках в связи с западными санкциями. А ближе к концу года аналогичные объявления стали поступать и клиентам FTX - обанкротившейся площадки по обмену цифровой валюты, рассказала PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Она добавила: предложения вывести замороженные на FTX средства за существенный процент можно найти в даркнете, особенно много их было в первые часы и дни после краха компании.

Распространение схемы, когда преступники связываются с жертвой и предлагают помощь в выводе крипты, подтверждает и источник в МВД. Он уточнил, что на самом деле злоумышленники уводят средства.

Все сегменты мирового нелегального рынка в сфере криптовалют, включая "скамы", даркнет и кражи, в 2022 году по объему могут превысить $10 млрд, заявил директор по аналитике ООО "КоинКит" Станислав Рождественский. Причем показатель не учитывает банкротство империи FTX, а также крах валют Terra/LUNA.

В этом году объем мошенничества с криптой в России превысил 6 млрд рублей, хотя в 2021 г. составил 4,5 млрд, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом, по его словам, на РФ приходится только 2-4% от всех подобных преступлений. Число активных криптомошенников в мире составляет порядка 3,5-4 тыс., и основной их целью становятся монеты биткоин и Ethereum.

Серия громких банкротств на крипторынке, включая FTX, ускорила вывод средств инвесторами. На фоне роста недоверия к централизованным биржам инвесторы активно переводили средства на децентрализованные платформы. Их оборот в ноябре, после краха FTX, взлетел более чем в 2 раза - до $107 млрд, отметил Рождественский. По его словам, пользователи также стали активно переводить крипту на "холодные" кошельки (физические носители). Однако на децентрализованные платформы начали смещаться и хакеры - число атак на такие биржи в 2022 году оказалось в 20 раз больше, чем на централизованные. Убыток от 10 крупнейших взломов на этом рынке превысил $2,5 млрд, рассказал эксперт.