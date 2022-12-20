Турбизнесу удастся в этом году увеличить денежный оборот

20 декабря. FINMARKET.RU - Выездной организованный турпоток за рубеж в этом году может оказаться на уровне 8 млн человек, рассказал "Коммерсанту" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, по итогам января—ноября показатель достиг 7–7,5 млн человек, а декабрь — традиционно активный месяц. Но результат, отмечает Горин, вероятно, все же окажется ниже уровня 2021 года, когда за рубеж отправились 9 млн организованных туристов, и более чем в два раза будет меньше показателя 2019 года в 19 млн человек.

В деньгах оборот рынка организованных туров в этом году увеличится на 11–22%, до 300–330 млрд руб., прогнозируют в Travelata.ru. Относительно 2019 года показатель будет меньше на 26–33%. В Ассоциации туроператоров России заявили, что пока не подводили итоги года.

. Динамику обеспечит рост стоимости среднего тура на 30% и наличие популярных направлений - Турции, Египта и Таиланда. Участники рынка ждут роста продаж и в начале 2023 года, хотя процесс будут сдерживать ограниченный объем перевозки и сложности с организацией поездок.