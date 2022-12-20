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20 декабря 2022 года 08:43
Декабрьское ослабление рубля окажет проинфляционное влияние в ближайшие месяцы
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Михаил Терещенко/ТАСС
20 декабря. FINMARKET.RU - Ослабление рубля, начавшееся в декабре и к середине этого месяца превысившее 5%, приведет к проинфляционному влиянию на рост цен в ближайшие месяцы, говорится в комментарии Банка России по инфляции. Курс рубля в ноябре к основным валютам, используемым в торговых операциях (доллар США, евро, китайский юань), изменился слабо. Среднее ослабление к доллару США и евро за последние три месяца составило 0,8 и 1,5% соответственно, укрепление к юаню - 5,1%. "В целом с середины года обменный курс колеблется в умеренном диапазоне. С учетом возрастающей роли юаня во внешнеторговых расчетах можно говорить скорее о небольшом дезинфляционном влиянии курсовой динамики на инфляцию", - отмечает ЦБ. Что касается рисков влияния на инфляцию в РФ мировых цен, то в ноябре они, по мнению регулятора, оставались слабыми. Мировые цены на аграрные и промышленные товары в ноябре менялись разнонаправленно, в небольших диапазонах, отмечает ЦБ. Уровни многих из них (в рублях) были сопоставимы со значениями 2020-2021 годов, что не формировало значимых инфляционных рисков, подчеркивает Банк России. Существенным дезинфляционным фактором продолжали выступать ограничения, связанные с экспортом. Прирост цен в России в ноябре, как отмечает ЦБ, увеличился за счет волатильных компонент. За месяц потребительские цены выросли на 0,37%, с поправкой на сезонность (SA) - на 0,26%. Годовая инфляция в ноябре замедлилась до 11,98%.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 20.12.2022
Анекдот от ЦБ: жигули до того укрепили рубль что стали стоить свыше 20 000 долл США, и от " укрепления" рубля не отстало "хозяйственное мыло"= с 16 руб. за 200 грамм подорожало до 56 руб.(180) грамм! Что касается молока, от 45 руб за литр( в декабре 2021,) теперь стоит от 85 руб (минимум) и дальше, к сыру лучше не подходи - укусит. Мойва ( свежемороженая) - 350 руб за кг. В СССР её свиньи ели бесплатно. Про стоимость авто - не говорим. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ УКПЛЕНИЕ РУБЛЯ???
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