Маркетплейсы могут подключиться к онлайн-торговле вином

20 декабря. FINMARKET.RU - Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 г., могут расширить на маркетплейсы. Этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина, рассказал "Ведомостям" представитель Минпромторга. Помимо онлайн-платформ чиновники решили "проработать целесообразность привлечения к эксперименту" и торговые дома производителей отечественных вин, добавил собеседник.

Онлайн-продажа алкоголя в России сейчас запрещена законом. Но на фоне общего развития онлайн-торговли предложение разрешить продавать алкогольные напитки в интернете обсуждается последние несколько лет. Основную сложность вызывает вопрос подтверждения возраста покупателя. Весной 2021 г. "эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей" поручил провести президент России Владимир Путин, сообщал РБК. "Одним из условий проведения данного эксперимента в указании президента РФ значится установление срока доставки не менее 24 часов с момента заказа", - подчеркнул представитель Минпромторга.

В результате поручения президента Минфином был подготовлен законопроект, регламентирующий эксперимент по продаже алкоголя. Он начнется в Москве и Подмосковье 1 ноября 2023 г. и продлится до 31 июля 2026 г., писала газета "Известия" в ноябре 2022 г. В качестве платформы для эксперимента была предложена инфраструктура "Почты России".

"Вопрос о расширении эксперимента, в том числе с точки зрения увеличения каналов продаж, целесообразно рассматривать в ходе его проведения", - сообщил "Ведомостям" представитель Минфина в ответ на вопрос о возможности включения в эксперимент крупнейших маркетплейсов. На первоначальном этапе эксперимента "необходимо обеспечить эффективное администрирование возрастных и временных ограничений на розничную продажу алкоголя в новом онлайн-формате", - пояснил собеседник.

"После получения первых результатов от эксперимента возможно обсуждение дополнительных условий его проведения", - отметил представитель Минпромторга. В целом ведомство поддерживает "возможность осуществления легальной продажи алкогольной продукции дистанционным способом". Это, по мнению руководства Минпромторга, отразится на сокращении оборота контрафактной алкогольной продукции в интернете.