Первый ипотечный взнос предложили субсидировать

20 декабря. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Но не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах. Такую инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Александра Якубовского направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Также в письме предложено расширить семейную ипотеку - за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1 п.п., сейчас она равна 6%. В пресс-службе кабмина "Известиям" сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства РФ.

"В рамках программы семейной ипотеки мы должны исходить из наших основных задач - повышения доступности жилья для семей с детьми и роста рождаемости. Мы видим, что сейчас происходит демографический провал, и эту серьезную для страны проблему необходимо решать", - сказал Якубовский.

Недостаток средств на первый взнос по ипотеке часто становится препятствием для покупки жилья побольше, и поэтому люди могут отказываться от планов по увеличению числа детей в семье, пояснил он.

Сегодня первоначальный взнос, как правило, составляет 15% от стоимости жилья, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Квартиры в новостройках массового сегмента в Москве в среднем стоят 13,5 млн рублей, сказала управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

Мера поможет в преодолении демографической ямы, а также поддержит строительную отрасль, считают эксперты.

Реализация инициативы может оказаться слишком затратной для бюджета, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Логично было бы проработать альтернативные варианты - например, использование пенсионных накоплений граждан для первоначального взноса, отметила эксперт.