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19 декабря 2022 года 10:27
Продуктовая торговля заменила на полке каждый седьмой западный бренд
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Эрик Романенко/ТАСС
19 декабря. FINMARKET.RU - Продуктовой торговле после ухода иностранных корпораций пришлось заменить на полке каждый седьмой бренд, рассказали "Известиям" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, по итогам 2022 года общий уровень ротации брендов в торговых сетях составит примерно 15-16%. Пока сокращение международных марок на полках сложно назвать массовым, добавил он. Многие производители, особенно локализованные в России, всё же продолжают работать на нашем рынке. Эксперт уверен, что ассортимент трансформируется и дает стимул для развития производства отечественных товаров. Российские марки способны заместить продукцию компаний, которые уходят с рынка. Например, доля наших товаров увеличивается в таких категориях, как газированные напитки (здесь появилось около 100 новых наименований), готовые завтраки, макаронные и кондитерские изделия, бытовая химия и товары по уходу. Важную роль в восполнении ассортимента играют собственные торговые марки розничных сетей (СТМ), их популярность сейчас опережает спрос на международные бренды. В секторе непродовольственных товаров фиксируют аналогичную тенденцию. Оценка того, что "каждый седьмой бренд" ушел с рынка РФ, близка к реальности, сказал "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, самым заметным уход брендов стал в категориях автомобилей и запчастей, бытовой техники и электроники, одежды, а также в товарах повседневного спроса и гигиены. "И если в первой категории вопрос до сих пор стоит довольно остро, то в остальных он более-менее разрешился за счет параллельного импорта, а также замены привычных брендов на товары отечественного производства и стран СНГ", - сказал Соколов. В секторе потребительских товаров 37 иностранных компаний ушли с российского рынка, 44 - приостановили свою деятельность в России, 15 - сократили операционную деятельность, об этом свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента. Как сказала "Известиям" глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова, часть производителей выпускали разные категории товаров под различными брендами, поэтому итоговое число ушедших торговых марок может быть выше.
Опубликовано Финмаркет
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