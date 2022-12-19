Продуктовая торговля заменила на полке каждый седьмой западный бренд

19 декабря. FINMARKET.RU - Продуктовой торговле после ухода иностранных корпораций пришлось заменить на полке каждый седьмой бренд, рассказали "Известиям" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, по итогам 2022 года общий уровень ротации брендов в торговых сетях составит примерно 15-16%. Пока сокращение международных марок на полках сложно назвать массовым, добавил он. Многие производители, особенно локализованные в России, всё же продолжают работать на нашем рынке.

Эксперт уверен, что ассортимент трансформируется и дает стимул для развития производства отечественных товаров. Российские марки способны заместить продукцию компаний, которые уходят с рынка. Например, доля наших товаров увеличивается в таких категориях, как газированные напитки (здесь появилось около 100 новых наименований), готовые завтраки, макаронные и кондитерские изделия, бытовая химия и товары по уходу.

Важную роль в восполнении ассортимента играют собственные торговые марки розничных сетей (СТМ), их популярность сейчас опережает спрос на международные

В секторе непродовольственных товаров фиксируют аналогичную тенденцию. Оценка того, что "каждый седьмой бренд" ушел с рынка, близка к реальности, сказал "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По его словам, самым заметным уход брендов стал в категориях автомобилей и запчастей, бытовой техники и электроники, одежды, а также в товарах повседневного спроса и гигиены. "И если в первой категории вопрос до сих пор стоит довольно остро, то в остальных он более-менее разрешился за счет параллельного импорта, а также замены привычных брендов на товары отечественного производства и стран СНГ", - сказал Соколов.

В секторе потребительских товаров 37 иностранных компаний ушли с российского рынка, 44 - приостановили свою деятельность в России, 15 - сократили операционную деятельность, об этом свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента. Как сказала "Известиям" глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова, часть производителей выпускали разные категории товаров под различными брендами, поэтому итоговое число ушедших торговых марок может быть выше.