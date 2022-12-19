Инфляция съедает добавки к социальным выплатам

19 декабря. FINMARKET.RU - Власти научились снижать формальные показатели уровня бедности за счет адресной соцподдержки наименее обеспеченным. Этим объясняется парадокс сокращения бедности на фоне общего снижения реальных доходов населения. В 2022-м сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума обеспечено за счет индексации в начале июня минимальной оплаты труда и пенсий неработающим пенсионерам, пишет "Независимая газета". Однако сухая статистика свидетельствует, что инфляция съедает почти все добавки к социальным выплатам, а в среднем по стране реальные доходы, то есть с учетом роста цен, продолжают падение, начавшееся 10 лет назад.

Эксперты "НГ" объясняют, что увеличение благосостояния бедных не компенсирует потери у людей, относящихся к более высоким категориям населения по доходам.

В целом за январь–сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населенияснизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. По данным ведомства, снижение доходов россиян в третьем квартале 2022 года составило 3,4% в годовом сравнении.