Определены приоритеты господдержки в импортозамещении

19 декабря. FINMARKET.RU -сформировал критерии отбора приоритетной продукции для реализации программ импортозамещения в промышленности, следует из презентации министерства "О мерах по инвестиционному обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации в сфере промышленности", пишут "Ведомости"

Как говорится в презентации, правительство отобрало 6 приоритетных для импортозамещения секторов: базовые отрасли промышленности, энергетическая безопасность, обеспечение здравоохранения, транспортный сектор, обеспечение продовольственной безопасности, инфраструктура и жилищное строительство.

Для определения приоритетности проектов Минпромторг разработал четыре критерия. Во-первых, продукция должна относиться к обрабатывающим производствам - категория С в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), всего 23 вида, среди которых, например, продукты, напитки, одежда, химические вещества, металлы, машины и оборудование, компьютеры, транспортные средства и т. д. Во-вторых, доля отечественной продукции на рынке должна составлять менее 40%. Третий критерий допускает развилку: либо в этой сфере должна быть высокая доля поставок из недружественных стран (годовой объем импорта комплектующих превышает 0,5 млрд руб., конечной продукции - 1 млрд руб.), либо продукция необходима для реализации инициатив социально-экономического развития. Четвертый критерий - включение в отраслевые планы импортозамещения Минпромторга.

Меры поддержки бизнеса будут зависеть от соответствия указанным критериям, уровня государственной значимости и окупаемости, следует из презентации.

Для приоритетной импортозамещающей продукции есть два альтернативных вида формата поддержки в зависимости от окупаемости, следует из презентации. Если проект окупаемый, то для бизнеса доступны кредиты по льготной ставке (0,3% от ключевой ставки плюс 3 п. п.) размером до 100 млрд руб. на период инвестиционной фазы плюс 2 года. Для проектов на грани окупаемости правительство предлагает субсидировать 50% от себестоимости продукции, если не более 25% капзатрат осуществляется за счет льготного кредита. Это относится к сферам микроэлектроники, судостроению, средствам производства, выпуску автокомпонентов, транспортному машиностроению.

Для неокупаемых, но государственно значимых проектов правительство будет давать индивидуальные условия поддержки, следует из презентации. Авиастроение, мало- и среднетоннажная химия относятся к проектам на грани окупаемости и неокупаемым, отмечается в презентации.