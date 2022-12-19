.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Три оператора уже подписали форвардные контракты почти на 100 млрд руб на закупку российских базовых станций
19 декабря 2022 года 09:40
Определены приоритеты господдержки в импортозамещении
|0
Станислав Красильников/ТАСС
19 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг сформировал критерии отбора приоритетной продукции для реализации программ импортозамещения в промышленности, следует из презентации министерства "О мерах по инвестиционному обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации в сфере промышленности", пишут "Ведомости". Как говорится в презентации, правительство отобрало 6 приоритетных для импортозамещения секторов: базовые отрасли промышленности, энергетическая безопасность, обеспечение здравоохранения, транспортный сектор, обеспечение продовольственной безопасности, инфраструктура и жилищное строительство. Для определения приоритетности проектов Минпромторг разработал четыре критерия. Во-первых, продукция должна относиться к обрабатывающим производствам - категория С в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), всего 23 вида, среди которых, например, продукты, напитки, одежда, химические вещества, металлы, машины и оборудование, компьютеры, транспортные средства и т. д. Во-вторых, доля отечественной продукции на рынке должна составлять менее 40%. Третий критерий допускает развилку: либо в этой сфере должна быть высокая доля поставок из недружественных стран (годовой объем импорта комплектующих превышает 0,5 млрд руб., конечной продукции - 1 млрд руб.), либо продукция необходима для реализации инициатив социально-экономического развития. Четвертый критерий - включение в отраслевые планы импортозамещения Минпромторга. Меры поддержки бизнеса будут зависеть от соответствия указанным критериям, уровня государственной значимости и окупаемости, следует из презентации. Для приоритетной импортозамещающей продукции есть два альтернативных вида формата поддержки в зависимости от окупаемости, следует из презентации. Если проект окупаемый, то для бизнеса доступны кредиты по льготной ставке (0,3% от ключевой ставки плюс 3 п. п.) размером до 100 млрд руб. на период инвестиционной фазы плюс 2 года. Для проектов на грани окупаемости правительство предлагает субсидировать 50% от себестоимости продукции, если не более 25% капзатрат осуществляется за счет льготного кредита. Это относится к сферам микроэлектроники, судостроению, средствам производства, выпуску автокомпонентов, транспортному машиностроению. Для неокупаемых, но государственно значимых проектов правительство будет давать индивидуальные условия поддержки, следует из презентации. Авиастроение, мало- и среднетоннажная химия относятся к проектам на грани окупаемости и неокупаемым, отмечается в презентации.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, Минпромторг, импортозамещение, госпроддержка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.